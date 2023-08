AVISO IMPORTANTE para todos que fizeram empréstimo do AUXILIO BRASIL

Você fez um empréstimo do Auxílio Brasil? Então, há um aviso importante que deve saber. Portanto, confira neste artigo se houve alguma mudança no pagamento das parcelas ou juros.

Antes de mais nada, vale lembrar que o Auxílio Brasil é o programa anterior ao Bolsa Família. Assim, começou a ser liberado em outubro de 2022 e ofertou valores para mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social e que recebiam o benefício do Ministério da Cidadania, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS.

Empréstimo do Auxílio Brasil

As famílias em situação de vulnerabilidade viram no empréstimo do Auxílio Brasil uma forma rápida e prática de conseguirem mais uma renda. Com isso, milhões de beneficiários fizeram a contratação da linha de crédito assim que ele foi liberado.

Na época, o Ministério da Cidadania, fez o credenciamento de 12 empresas, entre bancos e instituições financeiras, para ofertarem os valores de empréstimos para as famílias. Mas, dessas, apenas a Caixa Econômica Federal e outras três operaram o consignado, porém, o banco público foi o maior responsável pelas liberações de crédito.

Isso aconteceu porque a Caixa era o único banco do Brasil que trabalhava com o consignado do Auxílio Brasil. Afinal, as outras instituições financeiras tinham medo da inadimplência que poderia ocorrer se o beneficiário deixasse de receber.

Além disso, consideravam a publicidade negativa, devido ao grande anúncio da linha de crédito, que foi amplamente criticada pelos brasileiros. Isso porque, parte do valor que as famílias receberiam mensalmente seria direcionado ao pagamento do empréstimo.

Aviso importante sobre o empréstimo do Auxílio Brasil

A Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem, liberou aos usuários uma opção de contratação do empréstimo. Então, apesar de todos os problemas que os beneficiários tiveram com o app durante a liberação da linha de crédito, eles não precisavam sair de casa para contratar o serviço.

Com isso, facilitou a solicitação de valores e até mesmo a confiança das famílias para contratar o empréstimo do Auxílio Brasil. Dessa forma, milhões de beneficiários contratam o serviço consignado, permitindo que até 40% do que recebiam por mês pelo programa do governo fosse descontado.



Sendo assim, as famílias que recebiam o benefício por meio do aplicativo Caixa Tem já tinham o desconto automático nas mensalidades. Mas, nesse período, uma notícia circulou na internet em relação ao assunto.

Usuários afirmavam que se cancelasse a conta no Caixa Tem, eles passavam a receber o valor integral novamente. Já que não teria mais o desconto automático do aplicativo.

Fake news sobre aplicativo Caixa Tem

É importante destacar que isso não passou de uma fake news. Isso porque, os descontos do empréstimo do Auxílio Brasil continuarão ocorrendo até que toda a dívida seja paga, independente de qual o meio que o beneficiário receber o valor antigo.

Isso acontece porque não é o aplicativo que faz o desconto referente ao empréstimo, mas sim o Ministério do Desenvolvimento Social, antes mesmo de enviarem o valor da mensalidade do benefício.

Dessa forma, independente se você use ou não o aplicativo Caixa Tem, não haverá o cancelamento das parcelas do empréstimo. Então, não cancele a conta apenas por isso.

Novo Bolsa Família

Vale lembrar aos beneficiários que a lei do programa Bolsa Família determina que a Caixa deve fazer os pagamentos do benefício por meio da conta digital no aplicativo. Aliás, caso o beneficiário não possuir uma conta, o banco fará uma abertura automática.

Sendo assim, se houve o cancelamento da conta, uma outra será aberta de forma automática no banco, no próximo mês, para que os repasses continuem sendo realizados.

Atenção ao pagamento do programa Bolsa Família

Caso você tenha feito um empréstimo do Auxílio Brasil não desinstale o aplicativo do Caixa Tem. Afinal, uma nova conta será feita de forma automática. Assim, a única coisa que pode fazer com que as parcelas não sejam mais descontadas é o pagamento de todas elas.

Agora não deixe de acompanhar o calendário de pagamento do benefício, que agora é intitulado novamente como programa Bolsa Família. Lembrando que o valor é depositado na conta de acordo com o número final do NIS do beneficiário.

O calendário de pagamento de agosto já foi liberado é o seguinte:

18 de agosto para NIS final 1;

21 de agosto para NIS final 2;

22 de agosto para NIS final 3;

23 de agosto para NIS final 4;

24 de agosto para NIS final 5;

25 de agosto para NIS final 6;

28 de agosto para NIS final 7;

29 de agosto para NIS final 8;

30 de agosto para NIS final 9;

Por fim, 31 de agosto, para NIS final 0.