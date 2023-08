AVISO IMPORTANTE! WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares este mês e você pode ser o grande afetado

Infelizmente, o WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares este mês e você pode ser o grande afetado, sem que tenha se dado conta disso ainda. Afinal, a obsolescência de alguns celulares pode ser a realidade de muitas pessoas, e é sobre isso que conversamos neste conteúdo.

Acompanhe este texto e entenda o que poderá acontecer com o app de mensagem e descubra se o seu celular está na lista dos próximos afetados.

WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares este mês e você pode ser o grande afetado: Entenda

Possivelmente você já deve ter ouvido falar, em algum momento, que o WhatsApp iria parar de funcionar em determinados tipos de aparelhos. Porém, você sabe por que isso pode acontecer? A resposta é bem simples e prática: o aplicativo deixa de funcionar em dispositivos que não são mais capazes de suportar as atualizações dele.

Dito de outro modo, o sistema operacional dos celulares é desenvolvido para “rodar” os mais diversos aplicativos. Dentre eles, temos o WhatsApp como um dos apps mais utilizados atualmente.

Ao mesmo tempo em que o sistema operacional precisa rodar os aplicativos, os próprios apps precisam implementar melhorias para os seus usuários. Isso quer dizer que, constantemente, o WhatsApp passa por melhorias e implementa mudanças significativas na sua ferramenta de mensagens. Um exemplo disso, é a opção de editar mensagens enviadas, as reações que foram incluídas há pouco tempo, e assim por diante.

Porém, nem sempre o sistema operacional de um celular antigo poderá ser sempre atualizado. E quando esse sistema deixa de se atualizar, ele também não consegue mais suportar as alterações que ocorrem no sistema do próprio WhatsApp.

E como é impossível manter o app atualizado em um celular mais antigo, a saída é fazer com que o aplicativo de mensagens pare de funcionar, para não prejudicar a experiência do usuário enquanto estiver on-line.

Por isso, o WhatsApp pode parar de funcionar em alguns tipos de aparelhos por falta de opção, já que não poderá ser atualizado porque o celular do usuário é muito antigo.



Quais aparelhos perderão o WhatsApp?

Agora que você já entendeu por qual motivo alguns celulares podem não ter mais a opção de usar o WhatsApp, chegou a hora de conhecer os modelos que estão com o sistema ultrapassado e que, em breve, deixarão de suportar as atualizações do aplicativo de mensagens:

Archos 53 Platinum;

Faea F1THL W8;

Huawei Ascend: D2, G740 e Mate;

iPhone 6S, 6S Plus e SE;

Lenovo A820;

LG Optimus: Enact, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II Dual, L4 II, L5 II, L5 Dual, L7 II, L7 Dual, Lucid;

Samsung Galaxy: Ace 2, Core, S3 Mini, Trend II, Trend Lite, X cover 2;

Sony Xperia M;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

ZTE Grand Memo, Grand S Flex e V956.

Infelizmente, não existe uma forma segura e eficaz de burlar as atualizações dos sistemas de celulares e do WhatsApp. Por isso, para poder continuar usando o app de mensagens, a troca do aparelho pode ser necessária. No entanto, apenas se você julgar o aplicativo como fundamental no seu dia a dia – muito embora, hoje, ele seja usado pela grande maioria das pessoas.