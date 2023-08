AVISO! WhatsApp testa nova mudança e pode começar a verificar contas via e-mail

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está constantemente buscando maneiras de melhorar a experiência dos usuários. Recentemente, os testadores da versão beta para Android descobriram um novo recurso em desenvolvimento: a verificação da conta por e-mail.

Essa novidade promete adicionar uma camada extra de segurança ao processo de login em outros dispositivos.

Verificação por E-mail: Um Reforço de Segurança

Atualmente, a verificação do WhatsApp em outros dispositivos é feita apenas por meio do número de celular ou confirmação no dispositivo antigo. No entanto, com o novo recurso em desenvolvimento, os usuários terão a opção de verificar suas contas por meio de um endereço de e-mail. Essa medida visa fortalecer a segurança e evitar possíveis fraudes.

Na versão beta 2.23.16.15 do WhatsApp para Android, os desenvolvedores encontraram indícios desse novo recurso. Embora ainda não tenha sido disponibilizado para os testadores, a captura de tela revela um campo para inserir o endereço de e-mail e informa que “o e-mail é usado para proteger e verificar sua conta”. Ainda não se sabe ao certo como o e-mail será utilizado no processo de verificação, mas especula-se que possa ser uma etapa adicional de segurança durante o login em outro dispositivo.

Melhorias de Segurança no WhatsApp

O WhatsApp tem se dedicado a aprimorar a segurança de seus usuários ao longo do ano de 2023. Além da possível adição da verificação por e-mail, outras medidas já foram implementadas para garantir a proteção das contas. Entre elas, destacam-se:

Check-up de Privacidade

O check-up de privacidade é uma funcionalidade introduzida recentemente no WhatsApp. Com ela, os usuários podem definir quem pode conversar com eles na plataforma, proporcionando um maior controle sobre a privacidade das interações.

Proteção de Conversas por Senha



Outra medida de segurança implementada pelo WhatsApp é a possibilidade de proteger as conversas com senha ou biometria. Com essa funcionalidade, os usuários podem adicionar uma camada extra de proteção às suas mensagens, garantindo que apenas eles tenham acesso ao conteúdo.

Verificação de Registro em Novos Dispositivos

O WhatsApp também lançou uma ferramenta para evitar o roubo de contas por meio da verificação de registro em novos dispositivos. Essa funcionalidade alerta os usuários caso alguém tente acessar sua conta em um dispositivo desconhecido, permitindo que eles tomem medidas imediatas para proteger sua segurança.

Benefícios da Verificação por E-mail

A adição da verificação por e-mail como método de segurança no WhatsApp traz diversos benefícios para os usuários. Além de ser mais uma opção para proteger suas contas, essa medida pode ajudar a evitar possíveis fraudes, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às conversas e informações pessoais.

Ao utilizar o e-mail como parte do processo de verificação em dois passos, o WhatsApp proporciona uma camada adicional de segurança, tornando mais difícil para invasores obterem acesso não autorizado às contas dos usuários. Essa funcionalidade pode ser especialmente útil para aqueles que utilizam o WhatsApp em múltiplos dispositivos ou emprestam seus aparelhos para outras pessoas.

Como Atualizar o WhatsApp Beta

Para aproveitar as novidades do WhatsApp Beta, é necessário fazer a atualização do aplicativo. Se você já é um usuário beta, basta verificar se há atualizações disponíveis na Play Store (Android) ou App Store (iOS) e baixar a versão mais recente. Caso ainda não seja um usuário beta, é possível ingressar no programa de testes do WhatsApp Beta por meio do Google Play ou da App Store.

É importante ressaltar que o WhatsApp Beta é uma versão de teste, sujeita a bugs e instabilidades. Portanto, esteja ciente dos possíveis impactos antes de fazer a atualização. O WhatsApp Beta continua evoluindo e trazendo novidades para aprimorar a experiência dos usuários, como a notificação aprimorada para chamadas de áudio e vídeo e o suporte à adição de e-mail como método de segurança. Portanto, não deixe de atualizar seu WhatsApp Beta e aproveitar todas essas melhorias.

