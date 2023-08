AVITA está PROCURANDO novos colaboradores no mercado

A AVITA, empresa que é a primeira Insurtech Brasileira a desenvolver uma plataforma on-line de emissão automática, controle e gestão de seguro garantia e fiança locatícia, está com alguns cargos disponíveis no mercado. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação, saiba mais detalhes sobre as vagas abertas:

Analista de Operações JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de Talentos;

Estagiário (a) em Operações Internas – São Paulo – SP – Estágio;

Pessoa Executiva Comercial Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Desenvolver e acompanhar planos de prospecção de mercado, identificando novas áreas de atuação ou segmentos de mercado, visando aumentar o volume de vendas e a participação de mercado.

Mais sobre a AVITA

Dando mais detalhes sobre a AVITA, podemos ressaltar que, em pouco tempo se tornou a maior emissora de seguro garantia judicial do país. Seu sistema realiza cotações em todo o mercado segurador e apresenta, em segundos, as melhores possibilidades e valores.

O sistema permite ainda consolidar e controlar todas as apólices e minutas emitidas, vencimentos, renovações, cancelamentos e limites com cada seguradora de forma 100% automática, desburocratizando toda a cadeia envolvida na contratação das apólices. E, por estar ligado com os Tribunais Brasileiros, acompanha os movimentos de cada processo em tempo real, dando previsibilidade jurídica e financeira aos seus clientes.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do AVITA já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

