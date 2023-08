Ayesha e Steph Curry quebram as redes sociais novamente com fotos de passeio de barco

Golden State Warriors Super estrela Stephen Curry e a esposa dele Eles são novos têm aproveitado ao máximo as folgas do ex-jogador durante a entressafra.

A dupla tem postado fotos glamorosas durante todo o verão, e Eles são novos agora postou fotos do casal durante um passeio de barco até a ilha de Hydra, na Grécia.

O casal é fotografado em trajes de banho, descansando em seu barco, fazendo as refeições e um segundo post os mostrou aproveitando o tempo na ilha grega.

A família Curry

Um fã respondeu: “Olhe para o homem de família de Curry, tão inspirador”, enquanto outro acrescentou: “Um dos melhores casais da NBA, se não o melhor”.

A dupla se torna viral com quase todos os posts nesta fase, e eles são um dos casais mais populares da NBA. Uma das postagens acumulou mais de 300.000 curtidas, enquanto a outra acumulou mais de 80.000.

Eles são novos frequentemente publica imagens apaixonadas dele e do marido, e ela também despertou fãs no passado zombando do Sacramento Kings depois de Golden State Warriors derrotou-os nos playoffs.

Steph e Eles são novos casou-se em 2011 após um longo relacionamento, com o casal se conhecendo aos 14 e 15 anos na igreja. Eles agora têm três filhos, incluindo duas filhas, nascidas em 2012 e 2015, respectivamente, e um filho, nascido em 2018.

No entanto, as crianças claramente não impediram o casal de aproveitar o tempo necessário juntos como casal durante os meses de verão.