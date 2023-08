Aymeric Laporte se despediu de Cidade de Manchester e seus fãs.

O defesa-central assinou contrato com Al Nasr e está a caminho de Arábia Saudita depois de cinco temporadas e meia de sucesso no Liga Premiadaonde ajudou Cidade do homem ganhar três títulos consecutivos da liga e o Liga dos Campeões UEFA pela primeira vez em junho.

Laporte compartilha vídeo emocionante

Laporte iniciou sua carreira em Clube Atlético – onde se sabe que os jogadores passam toda a sua carreira jogando em São Mamés. Mas em janeiro de 2018, Laporte surpreendeu muitos ao completar uma mudança surpreendente para Inglaterraassinando para Cidade de Manchester em uma transferência recorde de US$ 71 milhões.

O carismático Laporte rapidamente se tornou o favorito dos torcedores, devido à sua forte defesa e passes limpos com o pé esquerdo. Ele estreou para Espanha em 2021 e jogou 120 Liga Premiada concursos para Cidadeganhando 13 troféus ao todo – incluindo cinco títulos da liga.

“Esta é agora a nossa história”, disse Laporte num vídeo de homenagem publicado nas redes sociais. “Obrigado e até breve.”

Os detalhes do acordo

Laporte já não se encontrava prontamente em Pep Guardiola‘s planos na temporada passada, quando fez apenas 12 jogos no campeonato e 24 em todas as competições. Como tal, tornou-se alvo de Arábia Sauditariquezas, e ele agora resolveu um movimento para Al Nasr – onde ele jogará atrás de estrelas de ataque Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

Cidade de Manchester aceitou uma oferta de US$ 30 milhões para Laportee o jogador aceitou uma proposta de contrato de três anos da última temporada Liga Profissional Saudita vice-campeão. A transferência deve ser oficializada em breve.