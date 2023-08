Babá de Katharine McPhee é atropelada por idosa em concessionária

Katharine McPhee dar David Foster A babá de seu filho morreu depois que uma idosa em uma concessionária Toyota a atropelou com um SUV.

O acidente fatal aconteceu na manhã de quarta-feira em Hamer Toyota, quando uma mulher de 84 anos ao volante de um Toyota RAV4 colidiu com a área de recepção do cliente.

A babá de Kat foi presa sob o SUV e arrastada por cerca de 6 metros antes de finalmente ser libertada de debaixo do carro. Ela foi levada às pressas para um hospital em estado crítico e mais tarde declarada morta.

A polícia diz que a motorista idosa estava levando seu carro para manutenção quando ela pisou no acelerador em vez de no freio… enviando seu carro da entrada da garagem para a área de recepção do cliente. O motorista não foi preso.