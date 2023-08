Bacio di latte ABRE VAGAS em QUATRO ESTADOS do país

A Bacio di latte, empresa fundada em janeiro de 2011, na cidade de São Paulo, que hoje é a maior gelateria do Brasil com mais de 120 pontos de vendas espalhados pelo país, está com ótimos cargos abertos. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Atendente de Gelateria – Santo André – SP – Recepção / Garçom;

Técnico (a) de Qualidade de Alimentos – Cotia – SP – Produção;

Atendente de Restaurante – Florianópolis – SC – Atendente / Recepção;

Analista de Business Intelligence (BI) Jr. – São Paulo – SP – Administração Geral;

Atendente de Gelateria – Curitiba – PR – Recepção / Garçom;

Auxiliar de Produção – Boulevard Shopping – Belo Horizonte – MG – Produção;

Atendente Geral – Belo Horizonte – MG – Atendente / Recepção;

Gerente de Restaurante – Campinas – SP – Gastronomia;

Analista de BI – São Paulo – SP – Análise de Sistema;

Atendente de Gelateria – Shopping Cidade – Belo Horizonte – MG – Recepção;

Supervisor (a) Administrativo Logístico – Cotia – SP – PCP;

Auxiliar de Produção – Cotia – SP – Produção;

Analista Administrativo Pessoal – Benefícios – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Bacio di latte

Sobre a Bacio di latte, podemos frisar que trata-se da maior gelateria do Brasil com mais de 140 pontos de vendas espalhados pelo país. A marca conta com lojas e quiosques nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco, além de duas lojas em Los Angeles.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas da Bacio di latte, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!