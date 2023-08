Bad Bunny antes e depois: Benito mostra transformação corporal

RO artista eggaeton Bad Bunny, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martinez Ocasio, exibiu sua transformação corporal via Instagram Stories no domingo com algumas armadilhas para sede na academia e no chuveiro.

Benito, 29 anos, vem crescendo no ano passado ao se tornar uma atração principal na WWE, com aparições frequentes no RAW e Smackdown. Ele também compartilhou uma postagem brilhante recriando uma foto de infância.

Bad Bunny e Kendall Jenner foram vistos em encontros juntos à medida que os rumores de seu romance aumentavam

Bad Bunny agora tem tudo a ver com o estilo de vida dos ratos de academia. Entre suas muitas histórias de IG estava um meme brincando sobre os ganhos de um ano na academia que desaparecem após apenas duas semanas de descanso.

Esta não é a primeira vez que Benito compartilha fotos deixando pouco para a imaginação, mas sua transformação física de um garoto magro em um homem esculpido faz as pessoas falarem.

Claramente, a luta livre é um grande fator para Bad Bunny decidir trabalhar em seu corpo, mas talvez namorar Kendall Jenner também tenha desempenhado um papel.

Bad Bunny curtindo a vida com Kendall Jenner

Um dia antes de compartilhar a foto do banho, na qual ele quase expôs a região da virilha, Benito compartilhou um videoclipe dele e de Kendall Jenner.

Eles aparentemente estavam de férias em um local não revelado com os amigos, o que tem sido uma ocorrência comum para o casal durante o verão.

Jenner, 27, namorou Devin Booker, guarda do Phoenix Suns, antes de iniciar seu romance com Bad Bunny.

Booker, 26, e Benito trocaram alguns socos nas redes sociais, então talvez o artista porto-riquenho esteja tentando provar que ele também é um atleta.