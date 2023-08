Bad Bunny reflete sobre “Titi Me Pregunt” quando a música se juntou ao clube de bilhões de streams do Spotify

Bad Bunny comemorou um marco histórico com seu hit “Titi me perguntou” atingiu um bilhão Spotify fluxos.

Durante o episódio mais recente de Série Billions Club do Spotifyo artista compartilhou ideias sobre a música e expressou sua gratidão aos colaboradores e fãs.

Os outros dois artistas apresentados na série até agora são Billie Eilish e Post Malone.

Revelando o Billion Streams Club: “Titi Me Pregunt” de Bad Bunny

Bad Bunny, o líder das paradas Porto-riquenho artista, juntou-se recentemente ao prestigiado Clube do Bilhão de Streams sobre Spotify com sua música de sucesso, e agora ele é o artista principal em História do Spotify com 12 músicas que ultrapassaram um bilhão de streams cada.

“Titi me perguntou” permanece como um símbolo da extraordinária jornada musical de Bad Bunny, com o notável feito da música celebrado durante um recente Clube dos Bilhões evento de brunch filmado para YouTube do Spotify canal.

Durante o ‘Spotify | Billinos Club: a série com Bad Bunny’ vídeo, Bad Bunny foi presenteado com uma placa brilhante para comemorar “Titi me perguntou” alcançando um bilhão de streams do Spotify em Janeiro.

No vídeo, Benito refletido sobre o conquista extraordinária dizendo “A sensação de ter um bilhão de streams dessa música agora é a mesma emoção que senti quando consegui 5.000 reproduções pela primeira vez. Para mim, é igualmente importante saber que há pessoas que querem ouvir e aproveitar o que você faz.”

A história por trás de “Titi Me Pregunt”

Coelho Mauque também foi desafiado a encapsular a essência do “Titi me perguntou” em apenas 10 segundoschamado de tarefa “impossível” porque a música representa “uma vida inteira de amor e romance.”

No entanto, ele aceitou o desafio, explicando, “É uma música que nasceu de forma muito espontânea na República Dominicana. Todas as pessoas mencionadas na música existem na vida real. Nada do que eu digo na música é mentira, inclusive a parte que digo que quero me apaixonar, mas Não posso.”

Coelhinho Mau sucesso monumental em Spotify estende-se para além “Titi me perguntou.” Com 58 bilhões de fluxos na plataforma, ele detém o título de Spotifyartista mais transmitido do ano para três anos consecutivos.

Dele coleção impressionante de músicas com mais um bilhão de streams cada inclui sucessos como “Yonaguni”, “Dkiti” (com Jhayco) e “MIA” (com Drake).

No final do vídeo, Coelho Mau reservou um momento para agradecer a seus fãs por seu apoio inabalável. Ele também expressou gratidão aos seus pais, que acreditaram nele não só na música, mas também em todas as decisões que tomou na vida.