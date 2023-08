Bailey Zappe retorna aos Patriots, mas em um papel diferente

Bailey Zappe voltou para o Nova Inglaterra dobra, embora com um papel revisado que marca uma mudança em relação à sua passagem anterior. Não mais escalado como zagueiro reserva de Mac Jones, Zappe se encontra à margem do time. Em uma atualização recente do NFL Network Insider Tom Pelisserofoi revelado que Zappe voltou aos Patriots, desta vez como participante do time de treino.

Numa narrativa paralela, Malik Cunninghamum destaque da pré-temporada, também conseguiu passar ileso pelo fio da isenção e está pronto para se juntar aos Patriots como equipe de treino, de acordo com Pelissero.

Numerosas equipes manifestaram interesse em garantir choquesserviços assim que ele estivesse disponível, uma prova de seu potencial. Mesmo assim, ele tomou a decisão de retornar ao território familiar na Nova Inglaterra. Aqui o Patriotas o colocaram estrategicamente em um grupo que não ocupa uma vaga no elenco oficial de 53 jogadores, mas está pronto para intervir em momentos críticos.

Com Mac Jones como a única figura proeminente no gráfico de profundidade, Zappe cai para o próximo nível, ressaltando a busca dos Patriots por um veterano experiente para fornecer suporte reserva para Jones.

A febre Zappe acabou, por enquanto

A identidade deste candidato veterano permanece uma questão em aberto. A reviravolta inesperada desta semana marca um forte contraste com as conquistas anteriores de Zappe, quando ele garantiu duas vitórias como titular estreante, cativando o Nova Inglaterra base de fãs e desencadeando um fenômeno conhecido como “Febre Zap.”

Enquanto isso, Cunningham demonstrou versatilidade ao se envolver tanto como zagueiro quanto como receptor, despertando entusiasmo entre os entusiastas dos Patriots com um touchdown corrido na abertura da pré-temporada. Apesar de suas contribuições, os Patriots permanecem inseguros sobre a situação de apoio ao quarterback por trás de Jones.

Cunningham, ainda se acostumando com sua experiência na Nova Inglaterra, continuará a operar dentro da estrutura dos Patriots, embora em funções de menor destaque como membros do time de treino. Esta transição sublinha o seu compromisso em incorporar o Patriot Way, mesmo em capacidades mais moderadas.