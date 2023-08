Baixe e instale o Opera GX Gaming Browser para Windows PC (2023)

Temos laptops para jogos, acessórios para jogos e até telefones para jogos para jogadores. Mas e os navegadores de jogos? O Opera GX é um navegador para jogos ou, digamos, um navegador projetado especificamente para jogadores. Isso não pode fazer você questionar o que esse navegador de jogos faz. Bem, o pior pesadelo de um jogador é enfrentar quedas de FPS durante os jogos, especialmente se você estiver usando qualquer outro aplicativo junto com ele, como um navegador.

Felizmente, isso não acontecerá com este navegador por causa de recursos como RAM limitada e limitador de CPU. Projetado para jogadores significa que você pode usar este navegador enquanto joga e não afetará nem um pouco o desempenho do seu PC. Se você não sabe como baixar o Opera GX para Windows PC, este artigo deve ajudá-lo. Veja como você pode baixar e instalar o Opera GX para Windows.

O que é o Opera GX?

Opera GX é um navegador de jogos da Opera para Windows PC e macOS. Este navegador é preferido por muitos jogadores porque não é pesado em seu PC e tem impacto mínimo ou nenhum se você usá-lo durante os jogos. Alguns dos recursos que fazem o Opera GX valer a pena tentar são-

Ele possui controles de recursos integrados, como limite de memória, limite de RAM, etc. Isso limitará a quantidade de CPU e RAM usada pelo navegador.

Você pode acessar os aplicativos de mensagens como Telegram, Facebook Messenger, Telegram, etc, na barra lateral esquerda do navegador.

Possui várias opções de personalização, permitindo que você personalize o navegador de acordo com suas necessidades.

Além de seus recursos, você também obtém todos os recursos que o Opera oferece.

O Opera GX tem integração com o Twitch.

Você também obtém controles de vídeo pop-up para controlar os vídeos que começam a ser reproduzidos no player de vídeo pop-up.

Baixar Opera GX para Windows PC

Você pode baixar o navegador Opera GX do site oficial e instalá-lo no seu PC. Abaixo estão as etapas para baixar e instalar o Opera GX para Windows PC-

Abra o navegador no seu PC com Windows e vá para o Ópera GX página.

Agora, clique no Baixar Opera GX botão.

Isso fará o download da configuração do navegador Opera GX no seu PC.

Imprensa Windows + E atalho de teclado para iniciar Explorador de arquivos .

Vá para o Transferências pasta ou onde quer que o arquivo seja baixado.

Clique duas vezes no OperaGXSetup para executar a configuração.

No assistente de configuração, clique em Aceite e instale botão.

Você será solicitado a dar permissão para ajudar a melhorar o Opera; Clique em Aceitar continuar. Se você quiser restringi-lo, clique em Configurar em Configurações .

Isso iniciará a instalação do navegador Opera GX no seu PC.

Após a instalação do navegador, pressione o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

Aqui, digite Ópera GX Navegador e pressione Digitar para iniciar o navegador.

Conclusão

É assim que você pode baixar o Opera FX para Windows PC. Você pode seguir as etapas acima e poderá instalar o navegador Opera FX no seu PC.

perguntas frequentes

Opera GX é bom para PC?

Sim, o Opera GX é bom para PC. É rápido e leve e não afeta o desempenho do seu PC.

O Opera GX consome mais CPU do que o Chrome?

O Opera GX possui um limitador de CPU e RAM, que limitará o uso de RAM e CPU. Simplificando, o Opera GX não ocupa mais CPU ou RAM do que o Chrome ou qualquer um de seus concorrentes.

Posso baixar o Opera GX no meu PC com Windows?

Sim, você pode baixar o Opera GX no seu PC com Windows. Discutimos as etapas no artigo acima, para que você possa segui-las para baixar e instalar o Opera GX.

