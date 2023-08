Balança Comercial do Brasil tem saldo positivo de R$ 9 bilhões

Segundo o MDIC, o volume de exportações encolheu em julho devido à redução dos números em dois dos três segmentos pesquisados, na comparação com o mesmo mês de 2022. A única exceção foi a agropecuária, cujas vendas para o exterior cresceram levemente no mês passado.

Confira abaixo os dados das exportações brasileiras em julho:

Veja o volume que o Brasil exportou para os seus principais parceiros comerciais em julho:

Por sua vez, o volume das importações brasileiras encolheu em todos os segmentos pesquisados, na comparação com julho do ano passado. Confira os números das importações:

Indústria de transformação: US$ 18,09 bilhões (-18,09%);

Indústria extrativa: US$ 1,44 bilhão (-4,1%);

Agropecuária: US$ 360 milhões (-24,9%).

Em suma, as importações do Brasil, vindas dos principais parceiros comerciais, caíram em julho. Isso explica o resultado nacional:

China, Hong Kong e Macau: US$ 4,26 bilhões (-20,7%);

União Europeia: US$ 3,98 bilhões (-0,8%);

Estados Unidos: US$ 3,35 bilhões (-30,4%);

Argentina: US$ 1,00 bilhão (-2,5%).

Entenda a alta das exportações em maio

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), alguns itens foram muito importantes para o resultado da balança comercial em julho. Confira abaixo os destaques do mês passado:

Produtos exportados que geraram os maiores volumes financeiros em julho de 2023 Soja US$ 4,87 bilhões Óleos brutos de petróleo US$ 3,75 bilhões Minério de ferro e seus concentrados US$ 2,40 bilhões Açúcares e melaços US$ 1,49 bilhão Farelos de soja e outros alimentos para animais US$ 1,14 bilhão Óleos combustíveis de petróleo US$ 1,09 bilhão Milho não moído, exceto milho doce US$ 1,07 bilhão

Principais parceiros do Brasil

Em julho, a China continuou como o principal parceiro comercial do Brasil. Em suma, as exportações para o país asiático superaram as importações em US$ 4,86 bilhões no mês passado.

Da mesma forma, o Mercosul registrou superávit comercial no mês passado (US$ 930,74 milhões), bem como África (US$ 732,72 milhões), Oriente Médio (US$ 522,95 milhões), Argentina (US$ 602,43 milhões), México (US$ 309,66 milhões), Canadá (US$ 238,74 milhões) e Japão (US$ 237,12 milhões)

Em contrapartida, as importações dos Estados Unidos superaram as exportações em julho na ordem de US$ -145,99 milhões. Também houve déficit comercial em relação às transações realizadas com Rússia (-US$ 578,95 milhões), União Europeia (-US$ 538,45 milhões) e Oceania (-US$ 151,07 milhões),.