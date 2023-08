Baldur’s Gate 3 não inicia ou não carrega na inicialização do PC

Baldur’s Gate III é o sucessor do extremamente bem-sucedido Baldur’s Gate II. Embora o jogo seja muito aguardado, os usuários, após comprá-lo, ficam frustrados porque o Baldur’s Gate 3 não inicia ou não carrega no PC. Isso é uma surpresa porque, mesmo depois de permanecer na forma Beta por mais de 2 anos, o jogo está cheio de problemas. Uma dessas questões é Baldur’s Gate 3 não inicia ou não carrega no PC. Se você está enfrentando o mesmo problema, aqui está nosso guia para ajudá-lo a corrigi-lo.

Por que Baldur’s Gate 3 não inicia na inicialização?

Baldur’s Gate 3, como qualquer outro RPG, está repleto de erros. Um dos erros mais infelizes é a incapacidade de iniciar o jogo. Os jogadores, ao tentar abri-lo, dizem que Baldur’s Gate 3 não inicia ou não carrega no PC.

O problema é que o jogo não inicia ou não carrega. Se o jogo não carrega, qual é o sentido de comprar o jogo? Como resultado, o problema precisa ser classificado.

O que faz com que Baldur’s Gate 3 não carregue?

Pode haver muitas razões pelas quais Baldur’s Gate 3 não será lançado. O primeiro problema pode ser a internet. Se a internet estiver extremamente lenta ou não funcionar, isso pode fazer com que o Baldur’s Gate 3 não seja iniciado. Em seguida, vêm os drivers desatualizados.

Se você não atualiza os drivers há muito tempo, precisará atualizá-los. Fora isso, pode haver muitos outros problemas que serão desbloqueados, desde que você siga as etapas descritas neste guia. Abaixo estão algumas razões pelas quais o Baldur’s Gate 3 não está sendo lançado:

O jogo pode não ser compatível com seu hardware ou sistema operacional.

Aplicativos em segundo plano, especialmente softwares ou sobreposições de terceiros, podem interferir no processo de inicialização do jogo.

Arquivos de jogo ausentes ou corrompidos podem interromper a sequência de inicialização, resultando na falha de inicialização do jogo.

O jogo pode não iniciar devido a limitações de hardware se o seu PC não atender aos requisitos mínimos do sistema.

Maneiras de corrigir Baldur’s Gate 3 não será lançado no Steam

Se Baldur’s Gate 3 não iniciar ou não carregar, há muitas coisas que você pode fazer e proceder de acordo.

Correção 1: verifique os requisitos do sistema Baldur’s Gate 3

O primeiro passo para consertar o Baldur’s Gate 3 não inicia é verificar se o seu PC é capaz de rodar o jogo ou não. Se o seu PC não é capaz de rodar o jogo, não faz sentido trabalhar duro.

Isso porque o jogo é novo, e não há notícias de mods de baixo desempenho disponíveis para download. Mostraremos os requisitos mínimos de sistema e os requisitos de sistema recomendados.

Requisitos mínimos do sistema para executar Baldur’s Gate 3

Os requisitos mínimos do sistema são o mínimo absoluto exigido por um PC para executá-lo. Com os requisitos mínimos, um jogo pode rodar com baixa qualidade gráfica em 1080p.

Sistema operacional: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processador: Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 5 1500X Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570 Espaço em disco: 60 GB de espaço livre no disco rígido

Requisitos de sistema recomendados para executar Baldur’s Gate 3

Os requisitos de sistema recomendados são as especificações do sistema capazes de executar o jogo na melhor qualidade com gráficos UHD. Normalmente, opções como Alto, Muito Alto e até Ultra são desbloqueadas quando o seu PC atende aos critérios de requisitos recomendados.

Sistema operacional: Windows 10 ou Windows 11 64 bits

Windows 10 ou Windows 11 64 bits Processador: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 3700X Memória: 16 GB RAM

16 GB RAM Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT Espaço em disco: 60 GB de espaço livre no disco rígido

Se o seu PC tiver qualquer uma das configurações a seguir, você poderá executar facilmente o Baldur’s Gate 3. Mesmo depois de ter essas configurações, se você não conseguir iniciar o Baldur’s Gate 3, siga as próximas correções.

Correção 2: mude para a GPU dedicada

Cada sistema possui dois tipos de GPU: uma GPU dedicada e uma gráfica integrada. Ao comprar seu PC, você deve ter visto a etiqueta que diz Nvidia RTX2060 dentro ou Radeon RX5300. Isso é conhecido como GPU dedicado e eles ajudam principalmente na criação de jogos e conteúdo. Por outro lado, há uma GPU integrada que acompanha o processador. Eles atendem pelo nome de Intel Iris ou Intel UHD 630 Graphics.

Se os requisitos do sistema estiverem de acordo com os requisitos do jogo, você pode verificar primeiro se o jogo está sendo executado com a GPU integrada ou GPU dedicada. Os jogos geralmente são suportados por uma GPU dedicada. Se isso não estiver acontecendo, o Baldur’s Gate 3 não será iniciado e nem será carregado. Aqui estão os passos para se certificar disso:

Clique no botão Windows. Abrir Configurações. Verifique o painel esquerdo, você deve estar no Sistema aba. Clique em Mostrar. Em seguida, role para baixo um pouco e clique em Gráficos. Agora, encontre Baldur’s Gate 3 na seção de aplicativos. Clique em Opções. Escolha o seu GPU dedicada – alto desempenho.

É isso. Agora suas preferências foram salvas para usar a GPU dedicada ao executar jogos do Steam. Tente abrir Baldur’s Gate 3 e verifique se ele pode ser lançado ou não. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 3: execute o jogo como administrador

Embora seu PC seja capaz de executar o Baldur’s Gate 3, às vezes ele não consegue alocar os recursos necessários. Nesse caso, você precisaria executar o jogo como Administrador. Nesse caso, estamos usando o Steam como nosso cliente de jogo porque quase todos os usuários compram jogos pelo Steam. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Clique com o botão direito do mouse no Steam na sua área de trabalho. Mude para o Compatibilidade aba. Sinal de visto Execute este programa como administrador. Clique em OK.

Agora, execute o Steam e abra Baldur’s Gate 3. Verifique se o jogo pode ser executado com sucesso. Se isso não ajudar, faça o mesmo processo com o atalho do programa Baldur’s Gate 3. Além disso, você pode clicar com o botão direito do mouse em Baldur’s Gate 3 e clicar em Ir para o local do arquivo. Agora, execute-o como administrador.

Se você usa seu PC há muito tempo, é provável que tenha esquecido seus drivers gráficos. Esses drivers precisam ser atualizados regularmente para serem elegíveis para jogar os jogos mais recentes e futuros. Se você não atualiza seu driver gráfico há muito tempo, provavelmente é a hora de atualizá-lo. Siga estas etapas para atualizá-lo:

Clique com o botão direito do mouse no botão do Windows e digite dxdiag na caixa de pesquisa. Imprensa Digitar. Troque para Exibição 2 guia e veja o nome do driver gráfico. Agora, acesse o site do fabricante, baixe o driver mais recente e prossiga com a instalação.

Dependendo do seu sistema, você terá Nvidia ou AMD. Fornecemos os links para ambas as páginas de download do driver. Selecione o número do modelo com precisão e baixe o driver. Se você baixar drivers incorretos, eles não serão instalados. Quando terminar, inicie Baldur’s Gate 3 e verifique se está sendo iniciado ou não.

Correção 5: desativar sobreposições de aplicativos

Sobreposições são processos de exibição que aparecem em um aplicativo em execução. Às vezes, esses processos de exibição consomem a memória necessária para alocá-la ao aplicativo exigente e isso causa problemas como Baldur’s Gate não inicia. Um dos aplicativos mais comuns é o próprio Steam. Aqui estão as etapas para desativar as sobreposições do Steam:

Abra o Steam na área de trabalho. Agora, clique em Biblioteca. Clique com o botão direito em Portão de Baldur 3. No menu suspenso, clique em Propriedades. Alterne para a guia Geral e desmarque Habilitar Steam Overlay. Salve isso.

Agora, inicie o Baldur’s Gate 3 e verifique se o jogo pode ser iniciado ou não.

Correção 6: Alterar configurações de opções de energia

Às vezes, todas as falhas estão relacionadas às configurações de gerenciamento de energia do seu PC. Normalmente, seu PC, por padrão, aplica as configurações de maior eficiência de energia para executar o PC com base em seu uso diário. Isso é visto principalmente em laptops. Como resultado, qualquer software ou programa é incapaz de extrair a potência máxima necessária do processador e da GPU. Ajustar as opções de energia é a única saída, e aqui estão os passos:

Imprensa janelas + R teclas juntas para abrir a caixa de diálogo Executar. Tipo: powercfg.cpl e pressione Enter. Escolher Alta performance.

Ocasionalmente, o modo de alto desempenho pode não estar disponível em todos os PCs, dependendo do processador e dos drivers. Como resultado, siga estas etapas:

Clique no janelas botão. Clique em Configurações, e agora você deve estar no Sistema aba. Role para baixo e clique em Energia e bateria. Clique no botão ao lado Modo de energia. Escolha o Melhor performance da lista.

É isso. Agora, seu modo de energia foi ajustado e Baldur’s Gate 3 deve ser capaz de funcionar perfeitamente. No entanto, em casos raros, se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 7: Desinstale e reinstale o jogo

Se todas as opções falharem, a última opção que você tem é desinstalar e reinstalar o jogo. Como você já comprou e instalou o jogo, já sabe como removê-lo e instalá-lo novamente. No entanto, aqui estão os passos:

Abrir Vapor. Vá para Biblioteca e depois clique em jogos. Clique com o botão direito do mouse em Baldur’s Gate 3 e clique em Gerenciar. Clique em Desinstalar. Uma vez feito, reinicie o seu PC. Agora, abra Vapor. Abra a biblioteca e selecione Portão de Baldur 3. Clique em Instalar.

Quando terminar, o jogo deve iniciar perfeitamente sem causar problemas.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir se Baldur’s Gate 3 não inicia ou não carrega. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo para que possamos ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: