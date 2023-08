Bam Margera Citado por Intoxicação Pública na Filadélfia

Fontes da polícia nos dizem que o ex-astro de ‘Jackass’ foi preso na manhã de quarta-feira, por volta das 4h30, em Radnor Township – um subúrbio nos arredores de Filadélfia – depois que policiais de patrulha dizem que o viram discutindo em voz alta com uma mulher do lado de fora do Radnor Hotel.