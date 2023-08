Banco abre vagas em diversas áreas; veja como participar

O Nubank, uma das empresas de fintech mais inovadoras do mercado, está atualmente com 12 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas. Se você está em busca de um ambiente de trabalho dinâmico, desafiador e que causa um impacto real na vida das pessoas, esta pode ser a oportunidade que estava procurando.

As posições em aberto abrangem uma ampla gama de áreas, desde engenharia de dados até regulamentação. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios e vantagens para os colaboradores que integram sua equipe do Nubank. Se você está interessado em fazer parte de uma fintech líder e contribuir para seu contínuo crescimento e inovação, vale a pena explorar essas oportunidades e considerar se candidatar a uma das vagas disponíveis.

Os primeiros colaboradores do Nubank

David Vélez, CEO e um dos fundadores da fintech, comentou detalhes dos bastidores das primeiras contratações no Nubank. No começo, a empresa operava no primeiro andar de uma casa, enquanto Edward Wible, co-fundador da empresa, morava no andar de cima após ter voltado dos Estados Unidos.

A peculiaridade da localização da empresa serviu como um filtro interessante durante as entrevistas de emprego. Alguns candidatos chegavam para a entrevista com a ideia de que estavam se candidatando a uma posição em um banco online. Contudo, quando viam que a empresa estava sediada em uma casa, desistiam, pensando que não teriam boas chances ali.

No entanto, o aspecto mais significativo foi a escolha daqueles que decidiram se juntar à empresa desde o início. Vélez ressaltou que a chave estava em atrair o tipo certo de pessoas, era quem talvez não estivesse focado em medir os riscos.

Esses indivíduos foram fundamentais para construir o DNA inicial da empresa. Isso é algo que ele considera crucial nos primeiros dias, pois esse DNA pode ser escalado junto com o crescimento futuro da companhia.

Oportunidades em aberto no Nubank

O Nubank está em busca de talentos para diversas áreas. Os selecionados integrarão a equipe de colaboradores. Assim, algumas oportunidades que estão em aberto são:

Especialista em Dados;

Analytics Engineer;

Analista Controladoria;

Data Security Engineer;

Senior Data Engineer;



Lead Security Software Engineer;

Software Engineer;

Tech Manager;

Systems Engineer;

Regulatory Solutions Coordinator (mulheres).

Benefícios oferecidos para os cargos disponíveis

Além de integrar uma equipe inovadora no setor financeiro, os colaboradores do Nubank desfrutam de um conjunto abrangente de benefícios. O objetivo é valorizar e promover o bem-estar de todos. Entre as vantagens oferecidas estão:

Seguro saúde, vida e odontológico;

Assistência transporte;

Vale-refeição;

Férias pagas (30 dias);

Oportunidade de ganhos de capital;

Parceria com estacionamento tendo desconto;

Estacionamento gratuito de bicicletas e chuveiros disponíveis;

Programa para bem-estar e assistência de saúde mental (NuCare);

Programa para aprendizado de línguas (NuLanguage);

Gympass;

Licenças maternidade/paternidade estendidas;

Auxílio-creche;

Entre outras.

Como participar do processo seletivo do Nubank

Para participar do processo seletivo no Nubank, basta seguir os passos simples e diretos indicados abaixo. Estes passos permitirão que você se candidate a uma das mais disputadas vagas disponíveis:

Acesse o link oficial para a candidatura ;

; Explore as diversas vagas abertas e selecione aquela que mais se alinha ao seu perfil profissional e interesses;

Ao ler a descrição da vaga, você encontrará informações detalhadas sobre as responsabilidades, requisitos e qualificações necessárias para o cargo;

Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais, garantindo que todas as informações estejam corretas e atualizadas;

Conclua o processo clicando no botão “Enviar candidatura”. Seu perfil será considerado para a vaga escolhida.

Após completar esses passos, a equipe de recrutamento do Nubank irá analisar todas as inscrições e entrará em contato com os candidatos que melhor se adequarem aos requisitos da vaga. Isso oferece a oportunidade de participar do empolgante processo seletivo e potencialmente se juntar à equipe da fintech.