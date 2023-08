Banco Central bate o martelo e escolhe nome para o Real Digital; veja qual é

O Banco Central (BC) do Brasil anunciou com grande expectativa o nome escolhido para a sua inovadora moeda digital: Drex.

Drex: entenda o novo Real Digital do Brasil

Em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (7), a instituição revelou que o Drex é uma progressão natural do sucesso alcançado com o Pix, apresentando uma tecnologia que tem como objetivo revolucionar a forma como as transações financeiras ocorrem no país.

Drex: a próxima geração de moeda digital

O Drex, que tem previsão para estar acessível ao público a partir de 2024, é uma Moeda Digital de um Banco Central (CBDC). Ou seja, uma forma eletrônica de dinheiro com valor equivalente ao dinheiro em papel.

Em suma, o nome Drex é um acrônimo derivado das palavras “Digital Real” e a letra “x”, que simboliza a continuidade da linha de soluções financeiras iniciada com o Pix. De modo geral, o Banco Central se empenha em proporcionar um ambiente seguro e regulamentado que incentive a digitalização da economia, tornando-a mais acessível tanto para cidadãos quanto para empreendedores.

Como funciona o Drex?

Em resumo, para utilizar o Drex, os usuários contarão com “tokens” que representam os valores de cada moeda digital. Assim, esses tokens, que são códigos gerados pelo Banco Central, serão o meio pelo qual as transações ocorrerão de maneira rápida e eficiente.

Contudo, uma das grandes inovações do Drex é que os valores podem ser facilmente convertidos entre a forma digital e física. Desse modo, isso significa que os detentores de Drex poderão trocar seus tokens por dinheiro em papel e vice-versa, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade às necessidades dos indivíduos.

Conforme informações oficiais, o acesso ao Drex será facilitado por meio de carteiras digitais ou seguindo as orientações das instituições financeiras que operarão essa tecnologia. Entretanto, é importante ressaltar que o Drex não é uma criptomoeda tradicional, pois não está sujeito às flutuações de preço frequentemente associadas a esse tipo de ativo.



Além disso, o Drex será regido pela mesma política monetária que governa o real tradicional, garantindo maior estabilidade ao valor da moeda. O Banco Central também assegura que os valores detidos em Drex não gerarão rendimentos automáticos, mantendo a previsibilidade e segurança do sistema financeiro.

Impacto e oportunidades

De modo geral, o lançamento do Drex promete trazer uma série de benefícios significativos para a economia brasileira. Visto que a aceleração das transações financeiras, a redução de custos e a acessibilidade ampliada ao mercado financeiro são aspectos que devem impulsionar o desenvolvimento econômico do país.

Em síntese, ao oferecer um ambiente seguro e regulamentado para a geração de negócios inovadores, o Drex cria um cenário favorável para empreendedores explorarem novas oportunidades no contexto digital.

Uma importante medida econômica e tecnológica

Certamente, o Drex representa uma nova era nas transações financeiras do Brasil. Já que como a primeira moeda digital oficial do país, ela combina a eficiência do Pix com a estabilidade do real tradicional.

Além disso, por meio dos tokens do Drex, os brasileiros poderão realizar transações de forma rápida e conveniente, adaptando-se às necessidades digitais em constante evolução.

Seguramente, a chegada do Drex em 2024 promete marcar um marco significativo no cenário econômico do Brasil. Deste modo, facilitando o acesso ao mercado financeiro e impulsionando o crescimento por meio da digitalização.

A ascensão das moedas digitais

As moedas digitais, também conhecidas como moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), representam uma evolução significativa na forma como concebemos e utilizamos o dinheiro.

Pois, ao contrário das moedas tradicionais emitidas em papel, as moedas digitais são puramente eletrônicas e baseadas em tecnologias de registro distribuído, como blockchain. Resumidamente, essa tecnologia inovadora permite transações seguras, transparentes e instantâneas, eliminando a necessidade de intermediários.