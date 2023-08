BANCO DO BRASIL abre Leilão com 1426 imóveis com SUPER DESCONTO

O Banco do Brasil está oferecendo uma oportunidade única para adquirir imóveis com descontos incríveis. Com uma seleção diversificada de mais de 1.700 propriedades à venda, é possível encontrar desde casas e apartamentos residenciais até propriedades rurais, com descontos de até 81% sobre o valor de mercado.

Se você está em busca da casa dos seus sonhos ou deseja investir em imóveis, não pode perder essa chance.

Uma parceria inovadora

O Banco do Brasil fechou um contrato inovador com a startup Resale, visando otimizar o processo de venda de seu portfólio com mais de 5.000 imóveis retomados. Essa parceria reúne a marca consolidada de uma instituição bancária renomada com as soluções inovadoras de uma startup, proporcionando segurança e praticidade aos compradores.

Como funciona

Agora, comprar um imóvel do Banco do Brasil é mais fácil do que nunca. Os imóveis estão disponíveis para compra 100% online, através da plataforma Seu Imóvel BB. Basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com suas preferências, como região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado). Além disso, é possível se cadastrar para receber as ofertas por e-mail, garantindo que você fique por dentro das melhores oportunidades.

Uma seleção diversificada de imóveis

Nessa nova seleção de imóveis, o Banco do Brasil pensou nos diferentes perfis imobiliários, oferecendo oportunidades em grandes centros e em diversos estados do país. Com isso, a instituição visa atender às demandas de diferentes públicos, tanto aqueles que desejam adquirir a casa própria quanto os investidores.

Exemplos de oportunidades



Você também pode gostar:

Vamos destacar algumas das oportunidades disponíveis para que você tenha uma ideia das vantagens que pode obter ao adquirir um imóvel do Banco do Brasil. Lembre-se de que essas são apenas algumas das opções disponíveis e que a lista completa pode ser encontrada na plataforma Seu Imóvel BB.

Apartamento em São José do Rio Preto

Um dos imóveis em destaque é um apartamento localizado no Loteamento Clube V, Parque Rio Amazonas, na cidade de São José do Rio Preto. Com 44 m² de área privativa e 1 dormitório, esse imóvel foi avaliado em R$ 205 mil, mas está sendo anunciado na plataforma por apenas R$ 136 mil, representando um desconto de quase R$ 68 mil.

Fazenda em Abreulândia-TO

Outra oportunidade imperdível é uma fazenda localizada em Abreulândia-TO, com uma área de 193 hectares. Esse imóvel está sendo anunciado por R$ 1,2 milhão, o que representa um desconto de R$ 689 mil em relação ao valor de mercado.

Segurança e credibilidade

Ao adquirir um imóvel do Banco do Brasil, você tem a segurança de estar comprando uma propriedade 100% quitada e sem dívidas. Além disso, a parceria entre o Banco do Brasil e a startup Resale já foi destaque na maior revista de negócios do mundo, comprovando a credibilidade dessa oportunidade.

Consulte as condições

Antes de realizar a compra, é importante consultar as condições específicas de cada imóvel disponível. Para isso, basta acessar a plataforma Seu Imóvel BB e obter todas as informações necessárias para tomar a melhor decisão.

Invista no seu futuro

Não perca a chance de investir em um imóvel com descontos incríveis oferecidos pelo Banco do Brasil. Seja para realizar o sonho da casa própria ou para diversificar sua carteira de investimentos, essa é uma oportunidade única. Acesse a plataforma Seu Imóvel BB e encontre a propriedade perfeita para você.