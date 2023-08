Banco do Brasil oferece até 67% de descontos em imóveis; Veja como participar

O Banco do Brasil está oferecendo uma grande oportunidade para os brasileiros que possuem interesse em comprar imóveis. Sendo assim, a instituição está oferecendo descontos surpreendentes em imóveis, os quais podem chegar a até 67%.

Além disso, não é necessário ser cliente do Banco do Brasil para contar com esses descontos em imóveis. De acordo com dados do Edital Concursos Brasil, o banco está oferecendo os descontos através de um leilão, sendo que os lances podem ser feitos através do site de leilões imobiliários da instituição financeira.

O leilão está sendo feito em parceria do Banco do Brasil com o outlet imobiliário Resale. Dessa forma, estão à venda 1.675 imóveis e diversos tipos. Dentre esses imóveis, inclusive, cerca de 1.278 contam com descontos de até 50%. Dentre as opções, encontram-se casas, apartamentos, terrenos, galpões e lojas para ocupação comercial.

Leilão do Banco do Brasil

Este leilão do Banco do Brasil oferece oportunidades exclusivas para aqueles que estão à procura de um imóvel. Nesse sentido, as propriedades à venda possuem preços que variam de R$ 13 mil a R$ 1 milhão, ou seja, existem opções para todas as necessidades e orçamentos.

Além disso, a compra desses ativos pode ser feita diretamente com o Banco do Brasil, ou através de leilões de imóveis e sites externos. Com isso, os compradores possuem maior flexibilidade para adquirir a casa própria, por exemplo. Maiores detalhes sobre as ofertas estão disponíveis no site Seu Imóvel BB, onde podem ser encontradas mais informações sobre cada imóvel, assim como os procedimentos necessários para participar do leilão.

Novidade pelo Whatsapp

O Banco do Brasil é uma importante instituição financeira do país, a qual sempre busca inovar em produtos e serviços para os brasileiros. Sendo assim, recentemente o BB disponibilizou uma ferramenta que permite administrar as finanças de uma maneira inteligente e prática.

Esta nova ferramenta do Banco do Brasil é chamada de “Minhas finanças”, e está disponível através do Whatsapp. Sendo assim, os clientes do banco podem administrar suas finanças diretamente pelo aplicativo de mensagens. Essa administração inclui o controle de despesas, acompanhamento de investimentos e planejamento financeiro.



Além disso, uma das grandes novidades desta ferramenta do Banco do Brasil é a utilização de um chatbot com inteligência artificial no Whatsapp. Sendo assim, os clientes conversam por mensagens com o chat e a inteligência artificial compreende e responde às questões de maneira individual para cada cliente, ou seja, sem mensagens prontas.

Com isso o “Minhas Finanças” do Banco do Brasil promove uma interação mais humana e amigável entre o cliente e a inteligência artificial. Através da ferramenta, o cliente consegue traçar seu perfil de consumo, programar despesas futuras, acompanhar investimentos, unificar consultas e saldos e organizar lançamentos e metas.

Para acessar o “Minhas Finanças” pelo Whatsapp basta que o cliente do BB salve o número de telefone (61) 4004-0001, e inicie uma conversa com o mesmo pelo aplicativo de mensagens.

Por fim, o lançamento do “Minhas Finanças” pelo Banco do Brasil é apenas mais um marco nas inovações da instituição financeira. Com a ferramenta, o banco está alterando a maneira com que os clientes gerenciam suas finanças pessoais, contando com uma interface amigável e a integração da inteligência artificial.