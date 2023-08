Banco Inter deixa de oferecer ESTE serviço e clientes ficam SURPRESOS

O Banco Inter é um banco digital brasileiro com grande destaque na atualidade, sempre inovando em serviços e produtos para seus clientes. No entanto, recentemente a instituição teve de encerrar um de seus serviços, causando insatisfação em diversos clientes. O serviço em questão que está sendo descontinuado é o chamado “Inter Pass”, sendo que o banco está notificando os clientes via e-mail.

O Inter Pass era um serviço de assinatura do Banco Inter, o qual oferecia diversas vantagens aos assinantes, como cashback em serviços da empresa, variando de 0,25% no pagamento de faturas de cartão de crédito a até 20% na contratação de seguros. Além disso, o serviço também oferecia aos clientes assinantes frete grátis em compras feitas através do Inter Shop.

O Inter Pass custava R$ 59,90 a cada três meses, oferecendo acesso aos benefícios citados. No momento, o Banco Inter está comunicando aos clientes que o período de vigência do serviço está chegando ao fim, não existindo mais a possibilidade de renovação do contrato.

Apesar dos diversos e-mails enviados aos clientes, informando sobre o término do serviço, o Banco Inter não fez um comunicado oficial sobre o encerramento do Inter Pass. Sendo assim, no momento, ainda é possível realizar a contratação do serviço, mas tudo indica que o seu fim será em breve.

Novo programa de pontos do Banco Inter

Com o encerramento do Inter Pass, os clientes do Banco Inter se encontram diante de uma grande oportunidade de participar do novo programa de pontos do banco, chamado de Inter Loop.

O Inter Loop faz com que as compras realizadas através do cartão de crédito do Banco Inter possam ser transformadas em pontos, os quais podem ser trocados por diversos benefícios, como cashback, investimentos e milhas aéreas.

No entanto, os pontos acumulados variam de acordo com o cartão de crédito utilizado pelo cliente do Banco Inter. Além disso, os pontos são válidos tanto para compras feitas com o cartão físico quanto aquelas feitas pelo cartão virtual.

A melhor parte do novo programa de pontos do Banco Inter é que ele é gratuito, apenas exigindo que os usuários concordem com os Termos e Condições de Uso através do aplicativo para a participação.



Com relação ao funcionamento do Inter Loop, os pontos são creditados em até 10 dias úteis após o pagamento da fatura do cartão de crédito, que deve ser feita dentro do prazo. Em seguida, os clientes já estão aptos a utilizar os pontos e aproveitar dos benefícios exclusivos.

Renegociação de dívidas

O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas do governo federal, que conta com a participação de diversas instituições financeiras do Brasil. O Banco Inter é uma dessas instituições, permitindo que seus clientes quitem suas dívidas com condições exclusivas. No entanto, o banco decidiu ir além, e liberar ofertas na hora de pagar as dívidas para todos seus clientes.

Desta maneira, o banco digital está oferecendo condições especiais na renegociação de dívidas de todos seus clientes, oferecendo descontos de até 90% e parcelamento em até 36 vezes. O objetivo desta medida é justamente contemplar os clientes que não podem renegociar suas dívidas através do programa Desenrola Brasil.

Segundo Mauro Rangel, diretor de Concessão e Recuperação de Crédito do Banco Inter, “A nossa previsão é de conceder mais de R$ 300 milhões em descontos. Com as negociações disponíveis para todo o público, esperamos alavancar a recuperação de crédito em 30%”.