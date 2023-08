BANCO INTER LIBERA CASHBACK e agora clientes poderão receber DINHEIRO DE VOLTA!

Fazer compras online e ainda receber dinheiro de volta parece um sonho, certo? Bem, essa realidade está ao alcance de todos graças ao Cashback Inter do Banco Inter. Entenda como funciona essa opção!

Ganhe dinheiro de volta com o programa de cashback do Banco Inter

O Banco Inter, uma instituição financeira que evoluiu de uma financeira fundada em 1994 para um banco digital em 2015, oferece uma oportunidade única para seus clientes e até mesmo para aqueles que não são correntistas.

Em suma, o Cashback Inter é um dos benefícios oferecidos por esse banco inovador. Se está interessado em economizar dinheiro toda vez que fizer compras online, seja através do uso de cartões de crédito ou débito do banco, ou até mesmo investindo na plataforma, o Cashback Inter é o caminho a seguir.

Entenda o conceito de Cashback

O termo “cashback” tem uma origem simples, significando literalmente “dinheiro de volta” em inglês. Em suma, este sistema foi projetado como uma estratégia para recompensar os consumidores, tornando-se rapidamente uma das vantagens mais populares oferecidas por muitos cartões de crédito.

O funcionamento do cashback

O processo de cashback é bastante simples: uma parte do valor gasto em uma compra é devolvida ao consumidor. Contudo, a porcentagem de cashback varia de empresa para empresa e pode variar entre 1%, 10%, 25%, 50% e até mesmo 100% do valor da compra.

Dessa forma, o Banco Inter oferece a vantagem de um cashback quase instantâneo, com o dinheiro sendo creditado assim que o pagamento da compra for aprovado. Além disso, o Cashback Inter é acessível tanto para correntistas quanto para não clientes do Banco Inter.

Assim, se o cliente não possui uma conta no banco, ainda é possível ganhar até 20% de cashback Inter ao fazer compras no Inter Shop, uma espécie de marketplace oferecido pelo Banco Inter. Entretanto, se já é cliente, há duas maneiras principais de garantir o seu cashback:



Compras no Inter Shop

Se a compra for feita através do aplicativo do banco, o dinheiro é creditado na conta assim que o pagamento é aprovado. Desse modo, para compras feitas fora do app, o prazo de pagamento do cashback é de até 30 dias.

Investimentos em fundos com selo de cashback

Clientes com status Black e WIN têm a oportunidade de ganhar dinheiro de volta ao investir em fundos específicos.

Cashback para clientes do Banco Inter:

Acesse o aplicativo do Banco Inter e faça login.

Vá para “Inter Shop” e escolha a opção “cashback”.

Explore a lista de lojas parceiras e produtos.

Selecione o produto desejado e clique em “comprar agora”.

O valor do produto já aparecerá com o desconto do cashback.

Conclua o pagamento para finalizar a compra e aproveitar o cashback.

Não clientes do Banco Inter

Acesse o Inter Shop para criar uma conta.

Cadastre sua conta bancária para receber o cashback.

Escolha o produto desejado e complete o pagamento normalmente.

Aguarde até 45 dias para que o dinheiro do cashback seja creditado em sua conta.

Cuidados ao utilizar o Cashback Inter

Embora seja empolgante ganhar dinheiro de volta em suas compras, é importante tomar algumas precauções:

Evite gastar mais do que normalmente gastaria apenas para ganhar cashback.

Tenha cuidado ao fornecer dados pessoais em aplicativos ou plataformas desconhecidas.

Entenda as regras e prazos específicos do programa de cashback do Banco Inter.

Verifique os prazos de resgate e expiração do cashback para não perder a oportunidade de usar seus benefícios.

Além disso, saiba se o valor do cashback pode ser usado em outras compras, transferido ou se é restrito a lojas e produtos específicos. Bem como, verifique as condições de uso, como a necessidade de usar um cartão específico ou comprar em um site designado.