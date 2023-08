O Banco Inter está proporcionando uma excelente oportunidade para seus clientes que não são elegíveis ao programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal.

Banco Inter oferece descontos de até 90% em renegociação de dívidas para clientes não elegíveis ao Desenrola Brasil

Por meio de uma ação especial, o banco está oferecendo descontos de até 90% e opções de parcelamento em até 36 vezes para a renegociação de dívidas. Desse modo, com a expectativa de liberar mais de R$ 300 milhões em descontos, essa iniciativa busca não apenas aliviar o fardo financeiro dos clientes, mas também impulsionar a recuperação de crédito de maneira significativa.

Ação de descontos: uma alternativa para clientes não elegíveis

Para os clientes do Banco Inter que não se enquadram nos critérios do programa Desenrola Brasil, uma nova chance surge para lidar com suas dívidas. Ao invés de ficarem de fora da busca por melhores condições, esses clientes agora têm a oportunidade de desfrutar de descontos que podem chegar a até 90%, juntamente com opções flexíveis de parcelamento que se estendem por até 36 vezes.

Assim, a expectativa do Banco Inter é que mais de R$ 300 milhões em descontos sejam concedidos através dessa ação diferenciada. Além de proporcionar alívio financeiro aos clientes, a instituição financeira almeja estimular a recuperação do crédito em até 30%. Decerto, isso se traduz em uma perspectiva de melhoria nas finanças pessoais e na retomada de um histórico de crédito mais saudável.

Participação na ação de descontos

Participar dessa ação especial é simples e acessível para todos os clientes do Banco Inter. Visto que o banco disponibiliza múltiplas vias para aderir à renegociação vantajosa de dívidas.

Portal de renegociação do Inter

Os interessados podem acessar o portal de renegociação do Banco Inter para explorar as ofertas e condições disponíveis. Já para aqueles que preferem o contato telefônico, o banco oferece dois números de telefone: 3003-4070 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-940-0007 para demais localidades do país.



Além disso, a praticidade do mundo digital também está ao alcance dos clientes. Através do aplicativo do Banco Inter, disponível para Android e iOS, basta fazer o login e procurar pelo botão “Negociar”. Caso não encontre imediatamente, é possível utilizar a função de busca para localizar a opção de “negociação de dívidas”.

Renegociação através do Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil, destinado a consumidores com dívidas em instituições financeiras e renda de até R$ 20 mil, é uma alternativa para clientes que se enquadram nesse perfil. Dessa maneira, com a inclusão dos elegíveis na faixa I do programa, descontos que ultrapassam R$ 200 milhões estão programados para serem liberados até o término do programa.

A participação nesse programa oferece a oportunidade de reabilitar o histórico de crédito. Para isso, os correntistas podem consultar suas dívidas por meio do portal de renegociação já mencionado e verificar as condições disponíveis.

Além disso, a renegociação também pode ser realizada por telefone, conforme os números fornecidos. Vale destacar que a restrição no CPF é removida em até 5 dias úteis após o pagamento da primeira parcela.

Uma ampla oportunidade

Concisamente, o Banco Inter está demonstrando seu comprometimento em auxiliar seus clientes a superarem desafios financeiros por meio de iniciativas inovadoras. Visto que com descontos de até 90% e oportunidades de parcelamento estendido, os clientes não elegíveis ao programa Desenrola Brasil podem agora enfrentar suas dívidas com confiança.

Portanto, seja através do portal, atendimento telefônico ou aplicativo, a renegociação de dívidas se tornou mais acessível do que nunca. Enquanto isso, o Desenrola Brasil continua a fornecer uma plataforma valiosa para a recuperação do crédito e a remoção de restrições no CPF. De modo geral, essas alternativas representam passos concretos em direção a uma saúde financeira mais sólida e a oportunidades renovadas.