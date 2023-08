Banco Inter oferece descontos EXCLUSIVOS para dívidas e CHOCA brasileiros

O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas do governo federal, que conta com a participação de diversas instituições financeiras do Brasil. O Banco Inter é uma dessas instituições, permitindo que seus clientes quitem suas dívidas com condições exclusivas. No entanto, o banco decidiu ir além, e liberar ofertas na hora de pagar as dívidas para todos seus clientes.

Desta maneira, o Banco Inter está oferecendo condições especiais na renegociação de dívidas de todos seus clientes, oferecendo descontos de até 90% e parcelamento em até 36 vezes. O objetivo desta medida é justamente contemplar os clientes que não podem renegociar suas dívidas através do programa Desenrola Brasil.

Segundo Mauro Rangel, diretor de Concessão e Recuperação de Crédito do Inter, “A nossa previsão é de conceder mais de R$ 300 milhões em descontos. Com as negociações disponíveis para todo o público, esperamos alavancar a recuperação de crédito em 30%”.

Como renegociar as dívidas pelo Banco Inter

De acordo com o Banco Inter, esses descontos e condições exclusivas oferecidos para a negociação de dívidas irão facilitar com que seus clientes limpem seus nomes, algo que não seria possível através do Desenrola Brasil. Sendo assim, uma vez com o nome limpo, esses clientes recuperam sua capacidade de contratar crédito, inclusive, na própria instituição financeira.

Para renegociar as dívidas pelo Banco Inter é muito simples. Basta acessar o Super App disponibilizado pela instituição, ou entrar em contato através do portal oficial de renegociação do banco, através deste link.

Além disso, também existe a possibilidade do cliente ligar para a central de relacionamento do Banco Inter. Para isso, basta ligar no telefone 3003-4070, para capitais e regiões metropolitanas, ou no número 0800-940-0007, para as demais regiões.

Como quitar as dívidas pelo Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal, o qual estimula a renegociação de dívidas entre instituições financeiras e consumidores. Sendo assim, o programa foi lançado no dia 17 de julho, e conta com a participação de diversos bancos, inclusive bancos digitais, como o Banco Inter. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil será feito através de um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito.



Nesta primeira etapa do programa Desenrola Brasil, as negociações serão feitas diretamente entre os clientes e os respectivos bancos nos quais possuem dívidas. O projeto do governo federal irá ajudar cerca de 70 milhões de brasileiros a quitarem suas dívidas. Além do Banco Inter, bancos como Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e PicPay também confirmaram a participação no programa.

Para facilitar ainda mais para os clientes, o Banco Inter disponibilizou em seu aplicativo uma aba apenas para a renegociação de dívidas do Desenrola Brasil. Sendo assim, confira o passo a passo a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo do Banco Inter no celular, disponível para Android e iOS;

no celular, disponível para Android e iOS; Em seguida, acesse a aba de cartões;

Verifique o valor da dívida que deseja negociar;

Agora, escolha a melhor proposta de pagamento que foi oferecida pelo banco;

Por fim, caso aceite a proposta, basta confirmar a operação.

Caso surjam dúvidas, os clientes do Banco Inter podem acessar o site oficial através do link https://inter.co/negocie/. Além disso, também é possível ligar no número 3033-4070 para obter mais informações.