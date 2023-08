Banda Larga 5G que NÃO PRECISA de visita de técnicos vira realidade no Brasil

Nos dias atuais, a internet se tornou uma parte indispensável de nossas vidas, revolucionando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e nos entretemos. No entanto, juntamente com os benefícios da conectividade, também vêm os desafios, como problemas de rede, quedas de conexão e diversas questões relacionadas.

Banda Larga 5G no Brasil: conexão descomplicada e revolucionária

Uma solução promissora está surgindo no horizonte: a banda larga 5G, que promete uma conexão descomplicada e revolucionária, eliminando a necessidade de visitas técnicas e proporcionando velocidades e eficiência sem precedentes.

A era da conexão online

Não é mais possível negar a influência da tecnologia e da internet em nossa rotina diária. Pois as conexões online tornaram nossas vidas mais práticas e eficientes. Contudo, um dos desafios recorrentes é a instabilidade da rede. Assim gerando interrupções na conexão e uma série de outras questões que podem afetar negativamente nossa experiência online.

Muitas vezes, quando nos deparamos com problemas de conexão, recorremos ao suporte técnico de nossa provedora de internet, resultando em visitas de técnicos em nossas casas para resolver os problemas.

No entanto, imagine uma realidade em que essas visitas técnicas não sejam mais necessárias. Desse modo, eliminando a frustração de lidar com cabos e a necessidade de quebrar paredes para passagem de fios.

A inovação da Banda Larga 5G

Uma solução revolucionária já é uma realidade no Brasil: a banda larga 5G com instalação descomplicada e sem necessidade de visita técnica. Em suma, nesse novo modelo, o cliente simplesmente adquire um modem capaz de receber o sinal da rede celular e distribuí-lo pela casa ou escritório em formato Wi-Fi.

Essa modalidade inovadora de banda larga fixa utiliza a rede 5G e é conhecida como Fixed Wireless Access (FWA). Recentemente, ela foi lançada em cinco cidades brasileiras, trazendo uma nova era de conectividade eficiente e descomplicada.



Você também pode gostar:

O funcionamento da Tecnologia 5G

Liderando essa revolução, a Claro se destaca como a pioneira na implementação dessa nova tecnologia. Com velocidades incríveis de até 1Gbps, o novo portfólio de internet móvel 5G+ promete uma experiência inigualável para os consumidores, trazendo uma conexão ultrarrápida e estável, sem as preocupações com cabos e fios.

De modo geral, a Claro utiliza as frequências 2,3 GHz e 3,5 GHz, adquiridas por meio de um leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Esse serviço foi lançado recentemente, atendendo tanto clientes residenciais quanto empresas de pequeno e médio porte em áreas cobertas pela quinta geração da rede, nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Instalação simplificada pelo próprio usuário

Em suma, a tecnologia 5G chega até os consumidores brasileiros de forma inovadora e descomplicada. Já que a Claro fornece os primeiros modems Claro 5G+ com Wi-Fi 6, desenvolvidos pela Intelbras e com o chipset da Qualcomm. Esses modems podem conectar até 128 dispositivos simultaneamente, distribuindo o sinal de banda larga móvel para toda a residência ou escritório.

A instalação é surpreendentemente simples. Uma vez que basta inserir o chip 5G no equipamento e conectá-lo à tomada, seguindo as instruções de auto instalação. Portanto, não é necessário agendar visitas técnicas, pois o próprio usuário assume a responsabilidade pela instalação, tornando o processo comparável à ativação de um novo smartphone.

Versatilidade e flexibilidade

A Claro reconhece a versatilidade dessa nova tecnologia, afirmando que ela é adequada não apenas para uso residencial, mas também para empresas que buscam uma segunda conexão de banda larga como backup.

Além disso, os clientes têm a opção de levar o modem para outros locais, embora em áreas sem cobertura 5G o equipamento possa operar apenas com a rede 4G, que não oferece a mesma velocidade de até 1 Gbps.