Bar de Milwaukee oferece bebidas alcoólicas de graça sempre que Aaron Rodgers e o New York Jets perdem

A O bar em Milwaukee pode estar em risco de pagar a conta do bar se Aaron Rodgers e o New York Jets lutarem durante a temporada de 2023 da NFL.

Pub Americano de Jacklocalizado no Lower East Side de Milwaukee, está disposto a presentear os fãs com cerca de quatro horas de bebidas gratuitas durante o outono.

Tudo depende Rodgers e como ele atua. Depois de chamar Green Bay de 2005 a 2022, o quatro vezes MVP jogará pelos Jets nesta temporada.

Pub Americano de Jack está comemorando sua partida com uma nova promoção: sempre Rodgers e os Jets perderem, o restaurante cobrirá a conta do bar.

Embora pareça uma ótima promoção, há alguns detalhes mais sutis a serem revisados.

As guias elegíveis para cobertura devem ser abertas pelo menos 15 minutos antes do início do jogo e não se aplicam a alimentos.

A oferta só se aplica se Rodgers é o quarterback titular e se o jogo não coincidir com um jogo dos Packers – que está programado para acontecer apenas quatro vezes nesta temporada.

Você também deve estar presente no restaurante durante todo o jogo para poder resgatar o ingresso.

Pub Americano de Jack

Tudo depende de Rodgers

A promoção é uma jogada ousada do restaurante dado Rodgers está saindo de sua temporada menos eficiente como titular na temporada passada.

É importante destacar que ele estava cercado por um corpo receptor fraco, já que o jogador de 39 anos ainda parece ter força nos braços, embora sua mobilidade no bolso esteja diminuindo.

Rodgers teve apenas 13 disputas na temporada passada, um ponto baixo na carreira, o que é uma bandeira vermelha, já que é assim que ele ganha tempo atrás do pocket.

É uma grande aposta Jacké dado que Wisconsin tem sete das 10 cidades mais bêbadas da América.

O restaurante espera que Jatos ganham mais do que perdem nesta temporada e que, se caírem, os clientes se abastecem de comida para amaciar todas as bebidas que terão para compensar.