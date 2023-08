‘Barbie’ faz de Greta Gerwig a 1ª diretora feminina com filme bilionário

Greta Gerwig alcançou algo muito bom no showbiz neste fim de semana – ela é agora a única diretora mulher a ter cruzado a linha de um bilhão de dólares … e é por causa de “Barbie”.

De fato… o inevitável aconteceu no domingo, com “Barbie” arrecadando mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais e mais uma vez ocupando o primeiro lugar no mercado interno. São 3 semanas seguidas que filme dominoue neste ponto … não há sinal de desaceleração.

Agora, quanto a Greta … como dissemos, ela está sozinha (como mulher) neste clube de bilhões de dólares – o que é um feito histórico e algo que não foi feito antes de “Barbie” aparecer.

Sim, existem outras diretoras que estão tecnicamente nessa categoria de 10 dígitos – incluindo Jennifer Lee dar Anna Bodenque co-dirigiu os filmes “Frozen” e “Capitã Marvel”, respectivamente, ao lado de homens – mas GG está em uma liga própria agora como independente.

Há uma lacuna muito grande entre Greta e as outras diretoras solo com sucessos de bilheteria – o número 2 da lista é Patty Jenkins“Mulher-Maravilha”, que arrecadou cerca de US$ 412 milhões em sua exibição. Há uma queda ainda maior com o próximo nível de filmes/diretores… Betty Thomas‘ “Alvin e os Esquilos” ($ 219M); Catherine Hardwicke‘Crepúsculo’ (US$ 192 milhões); Elizabeth Banks‘ “A Escolha Perfeita 2” (US$ 184 milhões); Cate Shortland‘Black Widow’ ($ 183 milhões) … e assim por diante.

Com o marco de Greta aqui … prova que as mulheres são muito lucrativas, não apenas como atrizes – mas também por trás das câmeras. Círculo completo, realmente, para os temas de ‘Barbie’.

Considerando seu passado independente, você poderia argumentar que Greta’s teve uma ascensão meteórica nos últimos 5-6 anos. E, como informamos anteriormente, atualmente não há planos ativos para uma sequência neste momento – o que, se você conhece os estúdios, é inédito quando esse tipo de sucesso é obtido.

Há um relatório dizendo que WB realmente tentou intermediar um acordo para Greta dirigir ‘Barbie 2’ meses antes do lançamento do filme – mas seus agentes rejeitaram isso e insistiram em esperar para ver como realmente se comportaria. Movimento inteligente em retrospectiva … Greta pode ganhar uma fortuna agora.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

BTW … Greta realmente completou 40 anos há alguns dias, e Ryan Gosling a surpreendeu com uma performance de flash mob cheia de Kens, completa com sua música característica do filme.