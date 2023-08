Barcelona começa devagar na defesa do título da LaLiga com empate sem gols contra o Getafe

FC Barcelona começou seu LaLiga defesa do título com empate sem gols contra Getafe no domingo no Coliseu que deixou dúvidas na mente do campeão. Xavios homens de foram incapazes de quebrar Bordais‘ quadro defensivo do lado a qualquer momento. Se as atenções dos azulgranas estão este ano mais viradas para a Europa do que para o campeonato nacional – em que apenas têm Madri como rival – eles devem melhorar. As alavancas servem para contratar e cadastrar jogadores, mas não marcam gols?

Houve interesse em saber o onze que Xavi tirou. No final foi o onze mais repetido da pré-temporada em que Gavi ficou de fora. Oriol Romeu permanece no centro ao lado O jovemcom quem se dá muito bem, e Pedri se move para o tridente de ataque com Lewandowski e Raphinha. Na defesa, à frente do capitão Ter Stegenhouve Araújo como zagueiro e Kound como zagueiro, mudando de função em relação à temporada passada. A presença de Oriol Romeu é essencial, pois é ele quem melhor preenche a ausência de Busquets quando se trata de defender e iniciar jogadas.

A estratégia do Getafe dos Bordals era clara: desestabilizar o Bara. O futebol, se tanto, para outro dia. As repetidas faltas sem bola dos defesas azuis e brancos -com Desligado como mestre de cerimônias – valeu a pena e Raphinha foi expulso aos 40 minutos por perder a paciência e dar uma cotovelada Gastão. Gndogan, Lewandowski e Raphinha, antes de serem expulsos, levaram uma boa surra, mas foi o time visitante que ficou com um homem só. É o que acontece quando o VAR não está para cartões amarelos e grau soto estava sempre olhando para o outro lado. Incrível, aliás, foi o cartão amarelo que o riojan perdoou Araujo depois que ele pegou a bola com as duas mãos dentro do campo.

Em um primeiro tempo quase sem chances, a melhor foi para o Barcelona, ​​após chute de Raphinha que Soria desviou por cima Duarte e o rebote de bola no zagueiro foi parar na trave. A superioridade numérica do Getafe quase não foi notada em um time mais focado na defesa do que no ataque. Sua única chegada foi um longo passe para Lataque errou um chute que foi bloqueado por Kound.

Na segunda parte, tanto Bordals como Xavi fizeram alterações ofensivas. Porta veio para Mitrovicaque foi ferido no tornozelo direito, e Vá embora veio para Christensen. A presença do marroquino em campo buscou mais profundidade na lateral, enquanto De Jong voltou a se posicionar na zaga. A bola ainda era de Bara, mas sem chegadas claras. Aos quinze minutos, o placar empatou após Jaime Mata recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada dura em Araujo.

Robert Lewandowski quase marca pelo FC Barcelona

Bara continuou a pressionar e um cabeceamento forçado de Lewandowski foi eliminado da linha por Damin Surez. Bordals refrescou o ataque trazendo Choco Lozano e borja mayoral.

A entrada de Abde deu mais velocidade a Bara e duas jogadas do marroquino causaram pânico nas bancadas azuis e brancas. Na primeira, levou a melhor sobre Damin, mas seu passe não acertou e, na segunda, Xavi Hernndez foi expulso por cometer falta sobre DJ isso não existia.

No último quarto de hora Lamine Yamal entrou em campo. O menino venceu na rotação azulgrana a jogadores como Ferran Torres, Ansu Fati ou Gavi. As duas últimas foram as balas finais de Xavi na busca pela vitória. E Ansu Fati esteve perto de marcar com a primeira bola que tocou após um passe medido de Lamine Yamal.

Os minutos passaram, mas o Getafe não sofreu muito. A partida terminou em polêmica quando os jogadores do Bara pediram pênalti por Igrejas na Araújo. Após revisão do VAR, constatou-se pênalti, mas não foi apitado por um handebol anterior de Gavi. O Coliseu continua difícil para o Bara, já estão há quatro jogos sem vencer e sem pontuar.