Barcelona: João Cancelo será emprestado ao Barcelona sem opção de compra

Joao Cancelo será jogador do Barcelona nos próximos dias. O acordo com o Manchester City para o empréstimo do jogador está concluído.

A única coisa que falta resolver é Barcelona para garantir que o negócio se enquadre nos requisitos do Fair Play Financeiro.

Apesar do que foi dito nos últimos dias, o empréstimo do internacional português não tem qualquer obrigação de Barcelona para comprá-lo.

Especulava-se que existia um compromisso pelo qual o clube era obrigado a comprar o jogador caso este disputasse vários jogos ou se o clube atingisse vários objectivos desportivos, mas não é o caso.

Negociações começaram em junho

Há uma razão clara para isso. BarcelonaO departamento técnico do clube continua a gerir de perto os recursos fiscais do clube e, como tal, não quer ficar preso a um possível acordo para o defesa.

Eles querem poder tomar o seu tempo e tomar uma decisão informada no final da temporada.

Cancelo junto com Salihamidzic a apresentação como jogador do Bayern.EFE

Se Cancelo impressionar e jogar bem Barcelonaos gigantes catalães podem querer mantê-lo, mas nesse caso serão obrigados a negociar um novo acordo com o Manchester City.

O clube quer ver como Joao Cancelo o desempenho e também como está o mercado em 2024. Pode surgir uma boa oportunidade que não está sendo considerada no momento.

Resta saber também como será o desempenho dos jovens do time reserva, bem como Juliano Araújo.

Problemas com FFP

A questão é quando ele virá. O clube queria fechar negócio e trazer o jogador ainda esta semana.

Falou-se que o dia poderia ser esta quinta-feira, mas no final tudo foi adiado.

A razão é que Barcelona não possui sala de Fair Play Financeiro no momento para poder cadastrar o jogador. Parece que eles não terão isso até a próxima semana.

Rafa Yuste, Joan Laporta e Mateu Alemany.EFE

Ativando a última alavanca

Os Blaugrana dependem de receber o dinheiro da última alavanca que John Laporta ativado há alguns dias.

O clube recebeu parte do dinheiro que lhe permitiu inscrever alguns dos seus jogadores, mas ainda há uma parte que não foi paga e é isso que lhe permitirá inscrever-se Joao Cancelo.

É o último passo que falta dar porque todo o resto já foi acordado. Com o City na transferência sem opção e com o jogador no salário que receberá.