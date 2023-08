Barcelona: L’Equipe: Neymar pede para deixar o PSG pelo Barcelona

Paris Saint-Germain tornaram-se um clube de crise. Em adição a Kylian Mbappé caso e os problemas em fechar a contratação de Ousmane Dembele, há agora a ‘rebelião’ de outra de suas estrelas: Neymar.

O brasileiro, ex- Barcelonateria anunciado ao PSG diretoria neste domingo, segundo o L’Equipe, sua intenção de deixar o Parque dos Príncipes este Verão.

“Neymar está determinado a retornar ao Barcelona seis anos depois de sair”, escreveu ‘L’Equipe. Sua situação é no mínimo paradoxal. Há um ano, era o PSG que estava determinado a deixá-lo sair… e foi o brasileiro que optou por ficar. Agora que era Al-Khelafi quem queria que ele ficasse… é ‘Ney’ quem opta por sair.

Xavi não o vê encaixado no plantel

O L’Equipe insiste na possibilidade de Neymar ingressar no Barcelona, ​​mas Xavi, segundo o MARCA, não o vê se encaixando no elenco. O treinador do Barcelona, ​​no caso de reforçar o ataque com uma contratação de craque, prefere a chegada de Bernardo Silva.

Xavique atuou ao lado de Neymar em seus tempos de jogador, acredita que a chegada de Neymar poderia alterar o bom ambiente que reina no balneário do Barcelona. O equilíbrio salarial também não parece fácil.

O brasileiro tem mais quatro anos de contrato com o PSG em 30 milhões de euros brutos por temporada.

Determinado a partir

O antigo Santos jogador, em qualquer caso, insiste em sua decisão de sair. Neymar, segundo o L’Equipe, estaria traumatizado depois que vários ultras do PSG cercaram sua casa no início de maio, exigindo sua saída. O brasileiro teria dito às pessoas mais próximas a ele que o clube não protege seus jogadores o suficiente