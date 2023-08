Barcelona: Neymar está falando sério sobre retorno ao Barcelona

EUse fosse até Neymar sozinho, ele estaria defendendo Barcelona‘s cores no Coliseu Alfonso Perez. O brasileiro está determinado a regressar aos Blaugrana, pelo que já confessou à sua comitiva, mas sabe que não será fácil.

Não é a primeira vez desde aquele verão de 2017 em que o brasileiro busca seu retorno ao antigo clube. Na verdade, esse foi um dos argumentos Xavi usado há algumas semanas nos Estados Unidos, quando tentou convencer Ousmane Dembélé não assinar para Paris Saint-Germain. “Olha o que aconteceu com Neymar“, disse o treinador ao francês sem muito sucesso, como se viu mais tarde.

No Barcelona, as opiniões estão divididas. De fato, ultimamente é raro encontrar unanimidade em questões de mercado. Claro, isso não impede que decisões sejam tomadas. No Neymar pasta, Xavi nunca foi demais a favor do retorno do PSG estrela, com quem dividiu camarim por duas temporadas.

Não é tanto uma questão esportiva, mas não esportiva. Xavi tem lutado para construir um vestiário equilibrado e não gostaria de quebrar essa harmonia com a chegada de um jogador com Neymarhistórico de.

Neymar comemorando com Kylian MbappPA

Claro que em termos desportivos, Ney continua a ser um jogador mais do que interessante para Barcelona. Embora em Paris ele tenha tido muitos altos e baixos devido a lesões, isso é algo que pode ser consertado, se necessário. Embora, quando se trata de desempenho esportivo, Xavi está convencido de que Bernardo Silva é mais parecido com o que sua equipe precisa do que com o que Neymar poderia oferecer a ele agora.

Por outro lado, Neymar continua a ser um grande atrativo para grandes marcas e campanhas publicitárias. Ele representa uma marca por direito próprio e Barcelona não tinha um jogador assim em seu elenco desde que perdeu Leo Messi.

Terminação

Neymar Jr comemorando um golYOON DONG-JIN

O que ficou claro é que Neymar deixará Paris neste verão. O clube francês disse a ele que não conta com ele para a próxima temporada e Luis Henrique o próprio admitiu ontem uma conversa com ele, embora sem dar detalhes.

O lateral está negociando com o clube parisiense para acertar sua saída. Ele ainda tem mais dois anos de contrato, então PSG já está interessado em um acordo amigável. Eles buscam uma rescisão contratual, o que permitiria ao jogador sair para qualquer clube. Além disso, permitiria que ele ganhasse um bônus de assinatura, algo a que o jogador e seu pai nunca foram avessos.

Como isso poderia ser feito?

O cerne da questão é como realizar esta operação se, finalmente, Xavi fosse dar-lhe luz verde.

A primeira coisa que o jogador deve deixar claro é que Barcelona não é mais a mesma de antigamente. Não tem a musculatura financeira de outrora e teria que estar disposto a cobrar muito menos em Barcelona do que está recebendo em Paris. Mesmo assim, Barcelona poderia oferecer-lhe um salário significativo, desde que o saldo salarial atual não seja quebrado.

Com base nisso, a LaLiga também não admitiria uma redução salarial escandalosa. Seria necessário, então, avaliar a possibilidade de buscar uma fórmula em que PSG continuaria a pagar parte do salário do francês quando ele saísse. Neste momento parece improvável, dada a acrimônia entre as duas entidades, mas não descartada.