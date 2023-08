Barcelona: O que significa o símbolo 304 de Lamine Yamal quando ele comemora um gol pelo Barcelona?

O Barcelona tem uma nova estrela. Se existe um prodígio de primeira linha no futebol neste momento, não é outro senão Lamine Yamal.

O jovem de 16 anos foi o responsável por levar os blaugrana à vitória contra Villareal domingo à tarde. Em sua segunda partida pela equipe titular, devido a RaphinhaApós a suspensão, Yamal foi o melhor jogador.

Ele não marcou, mas esteve envolvido em dois dos Xavidos quatro gols e já está emocionando os torcedores que já viram introduções explosivas como essa de Lionel Messi e Ansu Fati.

Qual é o significado de sua celebração?

Ainda não marcou na LaLiga EA Sports, mas houve muitos golos nas camadas jovens e, consequentemente, a sua comemoração foi muito vista.

Yamal costuma fazer um gesto com as mãos que expressa o número “304”. Não é apenas um número aleatório, mas tem um significado especial para ele.

304 são os últimos dígitos do número postal do seu bairro, Rocafonda, em Matar (08304). O jogador nasceu em Esplugas de Llobregat, mas cresceu toda a sua vida no referido bairro.

Dessa forma, o jogador de futebol lembra de onde vem e reivindica seu bairro, uma área de classe trabalhadora, humilde e com muitos preconceitos ao seu redor. Um gesto simpático para os seus entes queridos, por quem é muito querido, e para não esquecer de onde vem.

Seu pai, outro defensor do 304

Herdou essa dedicação do pai, que sempre se mostra um defensor do seu bairro nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde seu nome de usuário termina em 304. Além disso, ele costuma postar muitos posts com esse número e quando o filho faz essa demonstração ele fica orgulhoso disso.

Botas de Yamal

O jovem não faz apenas 304 com os dedos, ele também tem gravado nas botas. Lamine Yamal ostenta a bandeira do país de origem de sua mãe, Guiné Equatoriale de seu pai, Marrocosbem como suas iniciais ‘LY’ e 304.