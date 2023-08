Barulho em show de Taylor Swift em LA mantém vizinhos de Inglewood acordados

Taylor Swift O show de LA é o maior evento do ano, com certeza, e é por isso que 70.000 pessoas lotaram o Sofi Stadium na noite de quinta-feira, gritando letras que podem ser ouvidas em toda parte … para grande desgosto de alguns proprietários muito cansados!

taylor’s primeiro de 6 concertos terminou às 23h45, privando alguns moradores de suas 8 horas de sono. Uma pessoa em particular – verdade seja dita, é um cara que trabalha no TMZ – reclamou enquanto gravava Taylor e sua legião de fãs cantando “You Belong with Me”, reclamando do barulho alto que vinha do estádio.