Baterista do Iron Maiden revela derrame que o deixou ‘parcialmente paralisado’ antes da turnê

Tbaterista de longa data do Iron Maiden Nick McBrain revelou que sofreu um ataque isquêmico transitório (AIT), também conhecido como ministroke. O homem de 71 anos passou por cerca de 10 semanas de fisioterapia intensiva antes dos ensaios do Iron Maiden para a “The Future Past Tour”.

Falando no canal da banda no YouTube, McBrain detalhou sua batalha de saúde e como ele voltou para cerca de 70% enquanto continua sua recuperação.

“Isso me deixou paralisado do lado direito do ombro para baixo, é claro, eu estava muito preocupado que minha carreira tivesse acabado”, disse. McBrain disse.

“Sinto que é importante informá-lo sobre isso agora, em vez de antes, pois estava preocupado principalmente em fazer meu trabalho e me concentrar em voltar ao 100% de condicionamento físico.

“Ainda não cheguei lá, mas pela graça de Deus estou ficando melhor e mais forte com o passar das semanas.”

Confirmando a notícia antes da última etapa da turnê europeia da banda, ele acrescentou que está “se sentindo 100% bem, mas não consegui dar a vocês 100% da minha apresentação”.

empresário do Iron Maiden, Haste Smallwooddisse: “Sinceramente, não sabíamos se ele seria capaz de fazer um show inteiro até os ensaios da banda começarem em maio. Houve muito apoio da banda para ele e um alívio genuíno para todos quando vimos que ele estava indo para ser capaz de fazê-lo!”

Smallwood acrescentou em um comunicado de imprensa: “Nicko ser Nicko ele não queria fazer barulho e causar qualquer distração para a turnê na época, mas, agora que ele tem certeza de que logo chegará lá, ele achou que os fãs deveriam saber diretamente dele, e não por rumores.

McBrain é baterista do Iron Maiden desde 1982, quando substituiu o demitido Clive Burr.