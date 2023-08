Bayern de Munique contrata Harry Kane por 100 milhões de euros

Bayern de Munique quebraram o banco e todos os seus recordes históricos para assinar Harry Kane. Eles investiram 100 milhões de euros no atacante de 30 anos para fazer do inglês sua nova estrela… e a contratação mais cara da história do clube bávaro.

Kane folhas Tottenham como seu maior artilheiro de todos os tempos para dar o salto que ele ansiava por tanto tempo.

E é que o inglês, apesar de ter registos que o colocam como um dos melhores avançados da última década, ainda não conquistou nenhum troféu… com a sua passagem vai aspirar a tudo isso: Bundesliga, DFB Pokal e, claro, a Liga dos Campeões. Os 150 milhões de euros Baviera passaram este verão em Kane e Kim Min Jae mostrar sua ambição de reinar na Europa mais uma vez.

Depois de uma temporada ‘órfão’ de Lewandowski e após a falha na assinatura de Sadio Mané (já em Al NasserArábia Saudita), Baviera tem um novo atacante. Ele será alimentado por um dos grandes talentos da Europa, Jamal Musialae por dois extremos que podem proporcionar muitos golos: Leroy Sané, Kingsley Coman ou Serge Gnabry.

Kane se despede dos torcedores do Tottenham

O avançado quis despedir-se do clube que defende há muitas épocas: “Obrigado ao Tottenham fãs. É triste dizer adeus a um clube onde passei 20 anos da minha vida, desde que cheguei com 11 anos. Desde o momento em que fiz minha estreia, sou um de vocês e dei tudo o que pude para deixá-los orgulhosos de mim. Espero que esses belos momentos durem para sempre.”