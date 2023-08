Bears e Broncos juntam-se aos Dolphins em sorteio para o running back dos Colts, Jonathan Taylor

Tele Colts de Indianápolis estão no meio de um enigma com Jonathan Taylor. O descontente running back quer sair da Indy, já que o time não está disposto a pagar o que ele quer. Apesar de a equipe não estar disposta a pagar, eles ainda esperam um grande ganho por meio de uma negociação.

Isso está dificultando as coisas em termos de encontrar o parceiro comercial certo, mas Taylor certamente tem muitos pretendentes.

Uma reportagem de Barry Jackson, do The Miami Herald, tem a Golfinhos de Miami diretamente na busca por Taylor, mas também deixou cair os nomes de outras duas equipes em potencial: o Ursos de Chicago e Denver Broncos. Albert Breer, da Sports Illustrated, também mencionou Miami e Chicago como os destinos mais prováveis.

Os Ursos de Chicago

Os Bears fazem algum sentido porque eles simplesmente deixaram David Montgomery vá para a agência gratuita e queira contratar seu jovem quarterback, Justin Campos, tantas armas quanto possível. Mas Khalil Herbert provou ser um lateral muito capaz no ano passado e convocou um novato promissor Roschon Johnson na 4ª rodada. Ainda assim, nenhum desses jogadores tem o mesmo talento de Taylor.

Os Golfinhos de Miami

Como já foi mencionado bastante, os Golfinhos queriam trazer Dalvin Cook para Miami, mas os dois lados nunca chegaram a acordo sobre a compensação adequada. Eles então elaboraram De’Von Achane na 3ª rodada, então eles acreditam claramente que precisavam de ajuda do running back na entressafra. Adicionando um running back All-Pro a um ataque com wideouts elétricos Monte Tyreek e Jaylen Waddle seria incrível de assistir.

Denver Broncos

O nome dos Broncos é surpreendente. Running back do terceiro ano Javonte Williams é extremamente talentoso, mas vem de uma lesão devastadora no joelho e a equipe não sabe se ele terá a mesma explosividade de antes. Novo treinador principal Sean Payton também não redigiu Williams. A equipe trouxe o veterano Samaje Períneo para segurar as coisas até que Williams recupere a saúde plena. Taylor poderia ser a peça central do ataque de Payton, assim como Alvin Camara esteve durante anos em Nova Orleans.