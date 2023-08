Bears encontra novo líder defensivo em Yannick Ngakoue e concorda com contrato de um ano

Tele Chicago Bears e final defensivo Yannick Ngakoue supostamente concordou com um acordo de US $ 10,5 milhões por um ano na quinta-feira, de acordo com Rede NFL Insider Ian Rapoport.

Ngakoue, 28, terá a tarefa de liderar a defesa do time neste próximo NFL temporada na esperança de fazer o trabalho de zagueiro Justin Fields muito facil.

Fields, de 24 anos, foi espetacular na última temporada, mas o Chicago ainda foi de 3 a 14 devido a uma defesa terrível, que registrou 20 sacks no ano passado.

Ngakoue entrará em sua sexta franquia em cinco anos, mas teve 10 sacks em cada uma das últimas duas temporadas.

Ele jogou quatro temporadas com o Jacksonville Jaguars antes de passagens curtas com o Minnesota Vikings, Baltimore Ravens, Las Vegas Raiders e mais recentemente Indianapolis Colts.

Transição ‘perfeita’ para Ngakoue

Rapoport fez questão de mencionar como o técnico do Bears Matt Eberflus nunca treinou Ngakoue, embora o último tenha jogado no sistema defensivo do primeiro enquanto estava na Indy.

“Os Bears estão assinando com o ex-pass-rusher dos Colts, Yannick Ngakoue, um contrato de 1 ano e US$ 10,5 milhões, dizem fontes, dando a eles uma arma fora do limite que eles estão procurando”, tuitou Rapoport. “Ngakoue nunca jogou por Matt Eberflus, mas já jogou em seu sistema antes. Deve ser perfeito.”

Eberflus foi o coordenador defensivo dos Colts de 2018 a 2021, saindo pouco antes da chegada de Ngakoue.

Ngakoue, que pode ser a chave para uma temporada de sucesso para os Bears, claramente impressionou Eberflus e espera continuar fazendo isso em Chicago.