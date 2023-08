Beckham dispensa goleiro que criticou chegada de Messi ao Inter de Miami

Nick Marsmano goleiro que disse Inter Miami não estava preparado para receber um jogador como Lionel Messinão está mais com o MLS clube de propriedade de David Beckham.

O clube exerceu o direito de rescindir o contrato do guarda-redes holandês, agora livre aos 32 anos. As regras da liga só permitem que as equipes quebrem o acordo de um único jogador, então seus comentários mordazes claramente não agradaram à franquia.

“Pessoalmente, acho que este clube não está pronto para a chegada de Messi”, disse Marsman ESPN em junho. “Temos um estádio provisório, as pessoas podem apenas entrar no campo, não há portões. “Também saímos para o estádio sem segurança. Acho que eles não estão prontos.”

Messi, por sua vez, continua a brilhar pelo clube, levando-o a Taça das Ligas quartas de final com três chaves consecutivas. Ele marcou sete gols em quatro partidas pelo MLS clube.

“O Inter Miami CF anunciou hoje que exerceu sua compra de encargos orçamentários salariais no contrato do goleiro Nick Marsman com a Major League Soccer (MLS)”, diz um comunicado da equipe.

Os comentários de Marsman provaram ser completamente falsos, já que o Inter Miami lidou com a chegada de Messi de maneira admirável.

A presença de Messi lotou o estádio do time e os ingressos para seu primeiro jogo fora de casa esgotaram em minutos.

Ele tem jogado excepcionalmente bem, marcando recentemente quatro gols no empate de 4 a 4 contra FC Dallas.

A cobrança de falta de Messi aos 85 minutos empatou o jogo e o Miami eliminou o Dallas da Copa da Liga na disputa de pênaltis.