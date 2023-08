Bellator 298 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 298 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 18h30 ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Lucas Brennan x Weber Almeida

Henrique Barzola vs. jaylon bates

Diana Avsaragova vs. Justine Kish

Vladímir Tokov vs. Jairo Pacheco

Alfie Davis x Aalon Cruz

Leandro Higo vs. Nikita Mikhailov

Josh Hill vs. Kasum Kasumov

Michael Blockhus x Eli Mefford

Katerina Shakalova derrotou. Dayana Silva por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27).

Sullivan Cauley derrotou. Hamza Salim por finalização técnica (triângulo de braço) aos 4:24 do primeiro round.

Marcirley Alves def. Jerrell Hodge por nocaute técnico (socos) aos 3:53 do primeiro round.

Jordan Oliver derrotou. Andrew Triolo por finalização (triângulo de braço) aos 1m05s do primeiro round.

Na luta principal, o ex-campeão do Bellator, Logan Storley, enfrentará Brennan Ward.