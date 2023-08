Bellator 300 terá 4 lutas pelo título no card principal, set Cris Cyborg x Cat Zingano

O Bellator 300 terá nada menos que quatro lutas pelo título quando a promoção for para San Diego em 7 de outubro.

Ariel Helwani anunciou o evento na edição desta quarta-feira da A Hora do MMA, que apresenta a campeã peso-pena Cris Cyborg, um dos quartetos de campeões que colocam seus cinturões em jogo em uma luta rancorosa contra o ex-desafiante ao título peso-galo do UFC, Cat Zingano.

Entre as lutas de cinturão anunciadas para o evento deste outono estão o campeão peso-pesado Ryan Bader, que enfrenta Linton Vassell em sua quinta defesa de cinturão; Cyborg vs. Zingano na quinta defesa do título de Cyborg; o campeão peso leve Usman Nurmagomedov enfrenta Brent Primus em sua terceira defesa; e a campeã peso mosca Liz Carmouche, que enfrenta a amiga de longa data e parceira de treinamento Ilima-Lei Macfarlane em sua terceira defesa.

Card principal do Bellator 300 vai ao ar ao vivo no Showtime após as preliminares do MMA Fighting. Os detalhes da transmissão serão anunciados em breve.

Abaixo está o card principal do Bellator 300.