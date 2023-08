Bellingham marca na estreia na LaLiga e o Real Madrid derrota o Athletic Club

Real Madrid começou a temporada 2023/24 com o pé direito como de Carlo Ancelotti homens garantiram uma vitória por 2 a 0 fora de casa no sábado contra Clube Atlético.

Foi uma atuação profissional de Los Blancos, com gols de Rodrigo e debutante Jude Bellingham foram suficientes para afastar os tímidos avanços do Athletic.

O único negativo foi ver Eder Militão forçado a deixar o jogo depois de cair desajeitadamente no início do segundo tempo, com o clube e os torcedores esperando ansiosamente por notícias sobre o estado de seu joelho.

Nenhum dos lados foi capaz de conquistar muito no início, com os dois times aparentemente tentando se recuperar naquela que foi a primeira partida da campanha na liga.

No entanto, após um início instável, o Madrid começou a crescer no jogo e acabou assumindo a liderança aos 28 minutos por meio de Rodrigo. O brasileiro combinou bem com Dani Carvajal pelo flanco direito.

Parecia que Rodrigo ia perder o equilíbrio, mas conseguiu manter o equilíbrio e disparou contra um poste indefeso Unai Simon.

Com clube atlético oferecendo muito pouco no ataque, o Madrid dobrou a vantagem faltando menos de 10 minutos para o fim do primeiro tempo.

Um escanteio do Real Madrid encontrou o caminho para Bellingham na grande área, e embora o meio-campista inglês não tenha acertado tudo, seu remate demorou apenas o suficiente para passar por cima de Simon estendido e ir para o fundo da rede.

Dado que o Real Madrid tinha quase 60 por cento da posse de bola e superou o Athletic Club por 10 a 1 após os primeiros 45 minutos, havia poucas dúvidas sobre quem era o melhor time.

O Real Madrid controlou o segundo tempo

Infelizmente para o Real Madrid, eles receberam más notícias aos 50 minutos, já que Eder Militão foi forçado a sair com o que parecia ser uma lesão grave no joelho.

O brasileiro caiu desajeitadamente ao tentar fazer um desafio e parecia angustiado ao receber atendimento médico. Ele finalmente saiu do campo com ajuda, com Antonio Rudiger chegando para substituí-lo.

A partir daí, o Madrid tentou fechar a partida, com os dois Vinícius e Valverde incapaz de enviar seus esforços além de Simon.

O Athletic Club finalmente começou a dar sinais de vida no final e quase foi auxiliado pelo Real Madrid quando o time visitante perdeu descuidadamente a bola fora da área. A bola acabou caindo para berenguermas seu esforço de uma boa posição foi desviado no último momento por um esparramado Aurelien Tchouameni.

A partir daí, o Real Madrid viu os minutos finais para levar para casa os três pontos.