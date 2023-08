Bellingham supera início de Cristiano Ronaldo: três golos em dois jogos

Jude Bellingham disputou duas partidas da LaLiga EA Sports, e em ambas encontrou o fundo da rede.

Num verão em que o Real Madrid pensou em marcar, após a saída de Karim Benzemae o menor volume de gols de Marco Asensio, o inglês está no topo da lista de atacantes do Real Madrid.

Em San Mames fez o segundo gol ao acertar o escanteio, e no Power Horse Stadium empatou com um daqueles gols que qualquer artilheiro pode se orgulhar.

Uma bola morta em casa de luis maximiano A caixa encontrou Bellingham em posição de impedimento apertada, antes de enviar a bola para a rede.

Com dois gols nas duas primeiras partidas, Bellingham estreou como artilheiro em uma contratação do Real Madrid que não era vista desde Cristiano Ronaldo.

A temporada 2009-10 começou com duas vitórias do Real Madrid em seus dois primeiros jogos: 3-2 em casa contra o Deportivo e 0-3 contra o Espanyol.

Ambos viram gols de Cristiano: um pênalti contra os galegos no segundo gol do Real Madrid e outro em Cornella.

A terceira partida daquela temporada foi pela Liga dos Campeões, na casa do Zurique, na vitória por 2 a 5, com mais dois gols de Cristiano Ronaldo.

O Estádio Balaidos será o estádio onde o Bellingham tentará seguir o caminho do maior goleador madrilenho de todos os tempos.

Mas antes de viajar para Vigo, Bellingham somou mais um golo ao seu registo porque o 1-2 em Almera também era dele.

Ele esteve mais uma vez no centro da área como finalizador com bola dentro da área, o mau posicionamento de Maximiano e o lance do inglês ajudando-o a fazer o segundo gol.

Como resultado, Bellingham supera Cristiano, e você tem que voltar para Wesley Sneijder em 2007-08 para ver alguém com três gols em dois jogos.

O holandês marcou três gols nos dois primeiros jogos do campeonato, que aumentou com outro gol contra o Almeria em Chamartin.

Com esses três gols, Bellingham é agora o artilheiro da LaLiga.