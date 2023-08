Beneficiários ganham grande oportunidade para REATIVAR os seus benefícios; veja como fazer

Em 2023, o Governo fez uma série de pentes-fino no programa Bolsa Família, o que levou à exclusão de milhões de beneficiários que apresentavam alguma irregularidade.

Entretanto, é importante ter em mente que existe a possibilidade de reativar o cadastro, desde que algumas regras sejam seguidas. Portanto, se você acredita que o corte no Bolsa Família aconteceu de forma equivocada, acompanhe este texto e entenda como você pode reativar o benefício.

Beneficiários ganham grande oportunidade para REATIVAR os seus benefícios

Periodicamente, o Governo avalia os cadastros que estão ativos no Bolsa Família. A ideia é averiguar até que ponto os beneficiários realmente têm direito de receber o pagamento. Afinal, muitas pessoas tentam burlar o sistema do programa, visando apenas o lucro e esquecendo-se de que este dinheiro é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Por isso, esses cortes recorrentes no programa acontecem. O foco não é prejudicar os beneficiários, como algumas pessoas podem crer, mas, muito pelo contrário: ao bloquear cadastros irregulares, o Governo aumenta seus subsídios para auxiliar quem realmente precisa.

Entretanto, sabemos que, às vezes, esses bloqueios podem ser feitos de forma equivocada, o que leva ao bloqueio de algumas pessoas que merecem receber o benefício. Nesses casos, é possível fazer a contestação, seguindo as recomendações abaixo:

Primeiro, é aconselhado que o beneficiário verifique o motivo pelo qual ele foi bloqueado. Assim, é possível verificar se realmente ele ainda tem direito de receber o benefício ou não; Se você constatar que foi bloqueado indevidamente, como no caso de não ter aumentado a renda e de estar seguindo as regras do programa, reuna seus documentos pessoais, como RG de todos os familiares e comprovantes de renda e residência; Depois disso, procure o local onde você fez o cadastro, que pode ser o CRAS próximo de você, e converse sobre o assunto. Apresente seus documentos, aguarde a validação deles e, caso esteja tudo certo, você voltará a receber o pagamento normalmente.

Lembrando que seguir as regras do programa é fundamental para reativar o cadastro. Caso contrário, não será possível.

Regras para poder reativar o benefício no Bolsa Família



Para poder reativar o benefício do Bolsa Família, é importante que você esteja dentro das regras do programa. De maneira geral, podemos descrever as seguintes regras:

A renda familiar não pode ultrapassar o valor de R$ 218 por pessoa;

É necessário seguir o calendário de vacinação;

Se houver uma gestante na família, ela deverá fazer o acompanhamento do pré-natal;

Manter a frequência escolar mínima de 60% para as crianças com idade entre 4 a 5 anos, e de 75% para as crianças e adolescentes com idade entre 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças que tenham até 7 anos;

Manter o seu cadastro atualizado, lembrando que essa atualização deve ser feita em toda convocação e, também, dentro de um período de 2 anos.

Se você seguir todas essas regras, poderá solicitar a reativação do seu Bolsa Família diretamente no CRAS.