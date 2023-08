Beneficiários receberão R$7 MIL? Confira

Já imaginou receber mais de R$ 7 mil no Bolsa Família neste mês de agosto? Parece mentira, e é mesmo. Uma informação falsa que circula na internet indica que os usuários do programa social poderiam receber R$ 7,1 mil de maneira automática em suas contas no decorrer dos próximos dias. Trata-se, no entanto, de uma fake news.

A informação falsa está sendo fortemente compartilhada em todas as redes sociais, mas em especial no TikTok. Como a notícia começou a tomar uma grande proporção, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pasta que responde pelos pagamentos do Bolsa Família, resolveu se manifestar e desmentiu a publicação.

A fake news

O post em questão conta com a voz de uma mulher, que afirma que os usuários precisam se preparar para receber os R$ 7,1 mil em suas contas. Ela afirma que o dinheiro seria distribuído para alguns CPFs que fazem parte do projeto social, e afirma ainda que o saldo é referente aos pagamentos retroativos do Auxílio Emergencial.

“Todos os beneficiários do Bolsa Família irá (sic) receber R$ 7,1 mil aí do governo federal referente ao benefício social”, disse ela. Entretanto, o fato é que não há nenhum tipo de pagamento retroativo deste programa agendado para este mês de agosto, ao menos é o que diz o Ministério do Desenvolvimento Social.

O que diz o Ministério

Procurada pelo portal Uol, a pasta que responde pelos pagamentos do Bolsa Família afirma que não há nenhum tipo de amparo na realidade nesta postagem. Os valores do beneficio não devem chegar a R$ 7,1 mil para nenhum usuário, independente do que tenha acontecido com os mesmos durante os repasses do antigo Auxílio Emergencial.

“Atualmente não há nenhum instrumento normativo que faça menção à soma de valores do Auxílio Emergencial com o então Auxílio Brasil para pagamento neste ano. Portanto, reafirmamos que a informação é falsa”, disse a pasta.

Qual é o valor do Bolsa Família?



Mas afinal de contas, qual vai ser o valor pago pelo Bolsa Família neste mês de agosto? Ainda com base nas informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a ideia do programa é seguir tomando como base o valor de R$ 600 para todos os usuários que fazem parte do projeto.

A partir deste montante, o saldo pode ser elevado nos seguintes casos:

Famílias mais numerosas, especialmente com mais de quatro integrantes;

Famílias que possuem direito a um ou mais de um adicional, como casas que registram crianças com menos de seis anos, por exemplo.

De todo modo, o saldo de R$ 600 também pode ser reduzido em outros casos:

Famílias que ainda não terminaram de bancar o débito do consignado do Auxílio Brasil, solicitado no segundo semestre do ano passado;

Famílias que tiveram um registro de aumento de renda per capita para algo entre R$ 219 e R$ 660.

Bolsa Família em agosto

Os valores do Bolsa Família em agosto, portanto, estão bem longe dos R$ 7,1 mil prometidos pela postagem falsa do TikTok. Mas o fato é que os repasses estão confirmados e devem acontecer dentro de pouco mais de alguns dias. A expectativa é de que o retorno ocorra já a partir do próximo dia 18.

Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Quem tem NIS final 1, por exemplo, vai poder receber o saldo já na próxima sexta-feira (18). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).