Beneficiários selecionados receberão um extra de R$300 em setembro

O Bolsa Família é um programa social do governo que auxilia as famílias de baixa renda em todo o Brasil. Em agosto, a rodada de pagamentos está chegando ao fim, com o último depósito programado para o dia 31. Porém, já há novidades para o pagamento em setembro, com valores extras confirmados para os beneficiários do próximo mês.

Neste artigo, vamos abordar todos os detalhes sobre o extra de R$ 300 no Bolsa Família em setembro, quem tem direito a receber e como será feito o calendário de pagamentos.

Pagamento extra de R$ 300 no Bolsa Família

O governo decidiu que em setembro haverá um repasse extra no valor de R$ 300 para as famílias que se enquadram em determinados critérios. Esse pagamento adicional será depositado mensalmente para as famílias que possuem duas crianças de até 6 anos de idade. Cada criança terá direito a receber o valor de R$ 150 do Benefício Primeira Infância, que vem sendo pago desde março deste ano.

A boa notícia é que esse valor adicional será somado à parcela mínima do Bolsa Família, que é de R$ 600. Dessa forma, essas famílias receberão, no total, uma parcela no valor de R$ 900. Essa medida visa proporcionar um suporte financeiro extra para as famílias que possuem crianças pequenas e que estão enfrentando dificuldades financeiras durante a pandemia.

Calendário completo de pagamentos em setembro

Para garantir a organização e o bom funcionamento dos pagamentos do Bolsa Família em setembro, foi estabelecido um calendário específico. Confira as datas de depósito de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social):

18 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 1

19 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 2

20 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 3

21 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 4

22 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 5

25 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 6

26 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 7

27 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 8

28 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 9

29 de setembro – depósito para inscritos com NIS final 0

É importante que as famílias beneficiárias fiquem atentas a essas datas para garantir o recebimento correto do Bolsa Família. O governo realiza os depósitos nos últimos 10 dias úteis do mês, e é fundamental que os beneficiários estejam preparados para utilizar o valor recebido de forma consciente e adequada às necessidades familiares.



Como ter acesso ao Bolsa Família e quais são os valores?

Para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, é importante atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Atualmente, o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 89 por família. Porém, com os adicionais de R$ 50 e R$ 150, o governo garante que mesmo uma pessoa que more sozinha e seja contemplada com o Bolsa Família terá direito a, pelo menos, R$ 600 por mês. Esses valores adicionais podem ser somados em uma mesma parcela, o que pode resultar em parcelas de valores diferentes para cada família.

É importante destacar que o Bolsa Família é um programa essencial para milhões de famílias brasileiras, especialmente durante períodos de crise econômica e incertezas. O benefício auxilia no suprimento de necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas.

Ademais, o extra de R$ 300 no Bolsa Família em setembro é uma medida importante para auxiliar as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade. Esse valor adicional, somado à parcela mínima de R$ 600, proporcionará um suporte financeiro maior para essas famílias. É fundamental que os beneficiários fiquem atentos ao calendário de pagamentos e utilizem o valor recebido de forma consciente e responsável.

O Bolsa Família é um programa social fundamental para a redução da desigualdade e a promoção da inclusão social. Por isso, é importante que o governo continue investindo e aprimorando esse benefício, garantindo que mais famílias tenham acesso a essa importante ajuda financeira.