Benefício do Governo pode ser PAGO ainda em AGOSTO; confira se tem direito

Mais de 20 milhões de brasileiros terão a chance de receber novo benefício proveniente do Governo Federal durante o mês de agosto. As consultas já estão disponíveis, permitindo que os beneficiados verifiquem as principais informações referentes aos depósitos.

Mais detalhes sobre essa oportunidade estão presentes nas próximas linhas. Veja se você está apto, qual valor do benefício e quando será pago. Assim, poderá se programar e obter diversas vantagens.

Novo benefício do Governo Federal assegurado para o mês de agosto

O Bolsa Família será novamente destinado a milhões de brasileiros em agosto. O programa, que passou por melhorias desde o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possui um valor base de R$ 600. No entanto, durante este mês de agosto, além das parcelas mínimas do programa, os beneficiários também terão acesso a pagamentos adicionais.

Em outras palavras, novos benefícios estão sendo oferecidos à população. O intuito é ampliar o poder de compra dos cidadãos brasileiros. Por exemplo, no caso de famílias que possuem filhos com idades entre 0 e 6 anos, o Governo Federal fornecerá um pagamento suplementar de R$ 150 por membro nessas condições.

Adicionalmente, para famílias com filhos(as) de 7 a 18 anos de idade e mulheres grávidas, o Governo Federal disponibilizará um pagamento suplementar de R$ 50 por membro nessas condições. O montante a ser recebido pode ser ainda maior para aquelas famílias assistidas por outros programas oferecidos, como o Auxílio-Gás e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Cronograma estabelecido: saiba quando você receberá o Bolsa Família

Os repasses referentes ao mês de agosto do Bolsa Família foram iniciados na última sexta-feira (18). O calendário determina que os pagamentos do benefício serão finalizados até o dia 31 de agosto. As datas estipuladas levam em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Veja abaixo:

18 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 1;

21 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 3;

23 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em;

24 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 5;

25 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 6;

28 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 8;

que tenham o NIS terminado em 8; 30 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 9;

31 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 0.



Você também pode gostar:

Média do valor do benefício atinge patamar recorde

Os últimos pagamentos relativos ao programa Bolsa Família foram realizados em julho. Naquele mês, a média do benefício do Bolsa Família alcançou R$ 684,17, contemplando cerca de 21 milhões de famílias beneficiadas e totalizando quase R$ 14 bilhões em recursos transferidos. Para saber o valor que irá receber em agosto, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, escolher a opção “Extrato” e “Futuro”:

Vale ressaltar que, em março, houve uma alteração nos critérios de renda mínima para ingresso no Bolsa Família, incluindo agora famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Anteriormente, o limite para a faixa de renda enquadrada como situação de pobreza era de até R$ 210 por pessoa.

Requisitos para ser beneficiado

Por fim, é importante mencionar que, para se tornar um beneficiário do Bolsa Família, o cidadão deve atender a certos requisitos nas áreas de saúde e educação. Isso envolve, por exemplo:

Manter a frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos;

Realizar o acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitorar o estado nutricional (peso e altura) das crianças até os 7 anos;

Aderir ao calendário nacional de vacinação.