Benefícios do SNAP da Flórida: descubra aqui se você receberá seu pagamento esta semana

Aagosto está prestes a se tornar setembro, o que significa outra rodada na Flórida FOTO Os benefícios estão prestes a ser enviados para aqueles que estão inscritos no esquema neste NÓS estado.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é um programa que proporciona às famílias de baixa renda dinheiro extra que pode ser usado exclusivamente em mantimentos saudáveis, para que essas famílias possam comprar esses ingredientes mais saudáveis, que geralmente são mais caros.

O dinheiro é distribuído aos reclamantes por meio do cartão Florida EBT, também chamado de Florida ACCESS Card.

Quando o cartão de benefícios SNAP da Flórida é recarregado?

Nem todos receberão o depósito de setembro ao mesmo tempo. Na verdade, o governo estadual distribui os pagamentos.

A maneira como eles fazem isso é seus benefícios SNAP da Flórida são depositados todos os meses, dependendo dos últimos dígitos do número do seu caso.

Cronograma de pagamento dos benefícios SNAP da Flórida para setembro

Aqui está a lista completa de quando o seu cartão Florida ACCESS será carregado em setembro com base no número do seu caso: