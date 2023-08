Benefícios SNAP Texas: Quando seus benefícios de setembro serão depositados?

Taqui estão milhares de famílias no Texas, Estados Unidosque têm dificuldade em colocar refeições equilibradas na mesa todos os meses, graças ao aumento do custo de vida e aos baixos salários.

É aí que ajuda como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) chega, com os benefícios SNAP se tornando uma parte fundamental da vida de muitos no Lone Star State.

Esta é uma iniciativa que existe em todo o país, mas que é administrada por cada estado e pelo Benefícios do SNAP As ofertas do Texas são essenciais para muitas famílias.

Quem é elegível para benefícios SNAP Texas?

Em termos de quem pode reivindicar os benefícios do SNAP que o Texas tem a oferecer, o principal critério é pertencer a uma família de baixa renda.

A ideia é que esses benefícios sejam destinados às famílias que já trabalham, pois se trata de um complemento que as ajuda a comprar alimentos mais saudáveis, muitas vezes mais caros no estado do Texas.

Quanto a quanto dinheiro o esquema SNAP Benefits Texas distribui, uma família de uma pessoa pode obter benefícios no valor de 281 dólares.

Quando você receberá seus benefícios do Texas SNAP em setembro?

Se você for elegível, é importante observar que os benefícios do SNAP são distribuídos por um período de 15 dias, começando no primeiro dia de cada mês.

A data exata em que você coletará sua recarga depende do último dígito do seu Grupo de determinação de elegibilidade (EDG) número. Se você foi aprovado antes de 1º de junho de 2020, o cronograma é o seguinte.

O cronograma de pagamento do SNAP Benefits Texas em setembro: