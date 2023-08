Benefícios SNAP Texas: Você receberá seu primeiro pagamento de setembro de 2023 esta semana? Descubra aqui

EUno estado do Texas, EUAmuitas famílias dependem o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) colocar comida saudável na mesa.

Dado o elevado custo dos ingredientes mais saudáveis, este regime foi introduzido para ajudar as famílias a pagar alimentos como frutas e legumes.

Como funcionam os benefícios SNAP Texas?

O esquema funciona graças a o cartão SNAP Benefits Texas EBT, também chamado de Lone Star Card.

Isso é complementado com o dinheiro do SNAP e pode ser usado como um cartão de débito normal.

Qual é o cronograma de pagamento do SNAP Benefits Texas em setembro?

Nem todos verão seu cartão Lone Star carregado ao mesmo tempo, pois o depósito dos pagamentos é distribuído ao longo do mês.

Existem dois grupos principais e o primeiro consiste em pessoas que foram aprovadas para o esquema antes de 1º de junho de 2020. O cronograma de pagamento dos benefícios SNAP Texas em setembro é o seguinte:

EDG # terminando em 0: Benefícios disponíveis em 1º de setembro

EDG # terminando em 1: Benefícios disponíveis em 3 de setembro

EDG # terminando em 2: Benefícios disponíveis em 5 de setembro

EDG # terminando em 3: Benefícios disponíveis em 6 de setembro

EDG # terminando em 4: Benefícios disponíveis em 7 de setembro

EDG # terminando em 5: Benefícios disponíveis em 9 de setembro

EDG # terminando em 6: Benefícios disponíveis em 11 de setembro

EDG # terminando em 7: Benefícios disponíveis em 12 de setembro

EDG # terminando em 8: Benefícios disponíveis em 13 de setembro

EDG # terminando em 9: Benefícios disponíveis em 15 de setembro

O segundo grupo são aqueles que foram aprovados após 1º de junho de 2020, pois esses requerentes individuais possuem numeração diferente em seus processos, começando em 00 e terminando em 99. Seu cronograma é o seguinte:

Os dois últimos dígitos são 00-03: benefícios disponíveis em 16 de setembro

Os dois últimos dígitos são 04-06: Benefícios disponíveis em 17 de setembro

Os dois últimos dígitos são 07-10: Benefícios disponíveis em 18 de setembro

Os dois últimos dígitos são 11-13: benefícios disponíveis em 19 de setembro

Os dois últimos dígitos são 14-17: benefícios disponíveis em 20 de setembro

Os dois últimos dígitos são 18-20: benefícios disponíveis em 21 de setembro

Os dois últimos dígitos são 21-24: benefícios disponíveis em 22 de setembro

Os dois últimos dígitos são 25-27: benefícios disponíveis em 23 de setembro

Os dois últimos dígitos são 28-31: benefícios disponíveis em 24 de setembro

Os dois últimos dígitos são 32-34: benefícios disponíveis em 25 de setembro

Os dois últimos dígitos são 35-38: benefícios disponíveis em 26 de setembro

Os dois últimos dígitos são 39-41: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 42-45: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Os dois últimos dígitos são 46-49: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 50-53: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Os dois últimos dígitos são 54-57: benefícios disponíveis em 16 de setembro

Os dois últimos dígitos são 58-60: benefícios disponíveis em 17 de setembro

Os dois últimos dígitos são 61-64: benefícios disponíveis em 18 de setembro

Os dois últimos dígitos são 65-67: benefícios disponíveis em 19 de setembro

Os dois últimos dígitos são 68-71: benefícios disponíveis em 20 de setembro

Os dois últimos dígitos são 72-74: benefícios disponíveis em 21 de setembro

Os dois últimos dígitos são 75-78: benefícios disponíveis em 22 de setembro

Os dois últimos dígitos são 79-81: benefícios disponíveis em 23 de setembro

Os dois últimos dígitos são 82-85: benefícios disponíveis em 24 de setembro

Os dois últimos dígitos são 86-88: benefícios disponíveis em 25 de setembro

Os dois últimos dígitos são 89-92: benefícios disponíveis em 26 de setembro

Os dois últimos dígitos são 93-95: benefícios disponíveis em 27 de setembro

Os dois últimos dígitos são 96-99: benefícios disponíveis em 28 de setembro

Quem está recebendo benefícios SNAP Texas esta semana?

Com base em todas as informações acima, as únicas pessoas que receberão os benefícios do SNAP esta mesma semana serão aquelas que os receberão na sexta-feira, 1º de setembro, ou seja, aquelas que foram aprovadas para o esquema antes de 1º de junho de 2020 e cujo número EDG termina em 0.