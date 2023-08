Besni segue NA PROCURA por profissionais no mercado

Confira o que é preciso fazer para se candidatar em uma das vagas!

A Besni, uma das maiores cadeias de varejo de moda de São Paulo, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Dito isso, antes de falar mais a respeito da empresa fundada em 1966, cuja primeira loja foi inaugurada na Rua Primitiva Vianco, centro de Osasco, confira a lista de vagas abertas:

Atendente de Crédito – Shopping União de Osasco – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – Zona Leste – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Santo Amaro – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Atendente de Caixa e Cartão – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário (a) Designer Gráfico – Marketing – São Paulo – SP – Marketing: Realizar o fechamento de arquivos para impressão; Desenvolvimento de layouts; Auxiliar nas demais atividades da área;

Auxiliar de Loja – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Osasco – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – PCD – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Besni

Contando um pouco mais sobre a Besni, é válido destacar que estamos mencionando uma rede que conta com 55 anos de história e 38 lojas de departamentos e autoatendimento, oferecendo uma experiência de moda para os clientes.

Além disso, acredita que os colaboradores são protagonistas do crescimento e do sucesso da companhia. Não à toa, é referência no setor de varejo e cresce a cada ano. Desde 2022, por exemplo, conta com um aplicativo próprio para Android e iOS.

Como realizar a candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Besni, para enviar o seu currículo basta acessar a página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!