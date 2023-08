Between the Links: Jake Paul vs. Nate Diaz, UFC Nashville fallout, Logan Paul vs. Dillon Danis, Adesanya vs. Strickland

Jake Paul aumentou sua invencibilidade no boxe contra veteranos do UFC quando conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Nate Diaz no último sábado em Dallas. Embora o resultado tenha correspondido ao que as probabilidades de aposta sugeriam, o evento – e a luta em si – foi uma vitória geral?

Em uma edição inédita do Between the Links, o painel discute a sequência Paul x Diaz, que saiu vitorioso da noite, e se haverá revanche no MMA. Além disso, os tópicos incluem a vitória de Cory Sandhagen no evento principal do UFC Nashville sobre Rob Font e a reação a ela, Tatiana Suarez parando Jessica Andrade no evento co-principal, onde os dois lutadores partirão daqui, Logan Paul programado para lutar contra Dillon Danis em outubro, UFC Vegas 78 encabeçada por Rafael dos Anjos x Vicente Luque, Bellator 298 e muito mais.

Nesta semana, o apresentador Mike Heck moderou a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Andreas Hale, do The Sporting News.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.